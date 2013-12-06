جزئیات ثبت نام آزمون سراسری 93 اعلام شد/ آغاز ثبت نام از فردا 

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اولين مصوبه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو (مورخ 6 آذرماه 92) ثبت نام و پذيرش رشته محل هاي آزموني دانشگاه آزاد اسلامي براي سال تحصيلي 94 - 93 از طريق سازمان سنجش آموزش كشور انجام خواهد گرفت و دانشگاه آزاد اسلامي براي اين سال تحصيلي ثبت نام و آزمون مجزايي نخواهد داشت. لذا داوطلبان علاقه مند به تحصيل در رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي، لازم است در آزمون سراسري سال 1393 ثبت نام و در تاريخ مقرر در آزمون شركت کنند.

دارا بودن مدرك پيش دانشگاهي و يا اخذ مدرك پيش دانشگاهي حداكثر تا تاريخ 31 شهریور 93 و یا دارا بودن ديپلم نظام قديم و يا مدرك كارداني (فوق ديپلم ) براي كليه داوطلبان الزامي است.

دارندگان ديپلم فني و حرفه اي و كاردانش كه فاقد مدرك پيش دانشگاهي و يا مدرك كارداني هستند حق ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1393 را ندارند و در صورت شركت در آزمون بعنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.

نظر به اينكه سوابق تحصيلي ديپلم هاي شاخه نظري (نظام سالي واحدي) شامل رشته هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسلامي كه از سال 1384 به بعد (سال 1384 لغايت سال 1392 )، ديپلم خود را اخذ کرده اند در آزمون آنان اعمال خواهد شد. لذا داوطلبان براي ثبت نام در آزمون، پس از ورود به صفحه ثبت نام آزمون سراسري سال 1393 و انتخاب گزينه ديپلمه سال 1384 و بعد از آن در رشته هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي و یا گزینه ديپلمه سال 1383 و قبل از آن و يا ديپلم رشته هايي غير از رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي با توجه به سال اخذ مدرك ديپلم خود، وارد محيط ثبت نام مي شوند.

آن دسته از ديپلمه هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي كه ديپلم خود را طي سال هاي 1384 لغايت 1392 اخذ کرده اند و يك يا چند درس آنها بصورت نهايي و سراسري برگزار شده، مشمول سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود به ميزان 25 درصد و بصورت تأثير قطعي لحاظ خواهد شد.

جدول زمان بندي مراحل مختلف آزمون سراسري سال 1393