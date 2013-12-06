  1. دانشگاه و فناوری
۱۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۳۰

ارائه فناوری کنترل صندوق‌های پست از طریق امواج رادیویی

ارائه فناوری کنترل صندوق‌های پست از طریق امواج رادیویی

پژوهشگران پارک علم و فناوری پردیس با استفاده از امواج رادیویی فناوری را برای کنترل صندوق‌های پست و پیگیری عملیات آن از راه دور را ارائه کردند.

سعید محمودی - مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر اساس این فناوری را RFID یا امواج رادیویی دانست و گفت: با استفاده از این فناوری ابزاری برای شناسایی و تخلیه صندوق‌های پست ارائه کردیم.

وی با اشاره به فرآیند تحلیه صندوق‌های پست خاطر نشان کرد: ماموران پست برای تخلیه این صندوق‌ها باید در محل حاضر شوند و داده‌های مورد نیاز خود را ثبت کنند.

محمودی ادامه داد: در این طرح به هر یک از صندوق پست ID خاصی به صورت کارت داده می‌شود و ماموران پست با استفاده از یک ترمینال دستی (Handi Terminal) صندوق را قرائت می‌کند.

مجری طرح یادآور شد: با استفاه از Handi Terminal کلیه عملیاتی که مامور پست انجام می‌دهد چون خارج کردن پاکت‌های نامه ‌از صندوق پست را ثبت خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: با استفاده از این روش می‌توان عملیات مربوط به صندوق‌های پست را به صورت الکترونیکی ردیابی کرد.

محمودی با تاکید بر اینکه این فناوری ویژه شرکت‌های پست است، اضافه کرد: در حال حاضر شرکت‌های پست کلیه استان‌ها ازاین فناوری بهره برداری می‌کنند.

کد مطلب 2189570

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