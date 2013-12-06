استاد هشترودی گام مهمی در توسعه علم در استان زنجان برداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعداله نصیری قیداری شامگاه پنجشنبه در آیین نکوداشت استاد هشترودی تلاش های هفتاد ساله استاد هشترودی گام مهم و تاثیرگذار در توسعه فرهنگ و علم در استان زنجان عنوان کرد و افزود: استاد هشترودی نمونه بارز اخلاق حرفه ای را نمایان کرده و معلم اخلاق و نماد بارز رفتار مطلوب دانشگاهی است.

وی تربیت شاگردان متعدد و فرهیخته توسط استاد هشترودی را یادآور شد و ادامه داد: شاگردان استاد هشترودی در کنار درس و علم، درس اخلاق یاد می گیرند.



همچنین نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه علم باید با اخلاق و فرهنگ همراه باشد گفت: دین اسلام جایگاه ویژه و نویی برای علما و معلمان قایل است.



حجت الاسلام علی خاتمی با تقدیر از مقام استاد علی هشترودی افزود: استاد هشترودی معلم اخلاق است و خدمات ارزنده وی همواره جامعه دانشگاهی و جامعه را تحت تاثیرقرار داده است.



وی با بیان اینکه باید قدردانی از علما و بزرگان استان را نهادینه و هرسال یک برنامه بزرگداشت برای آنان برگزار کنیم ادامه داد : فروتنی و واقع بینی از ویژگی های برجسته استاد هشترودی است ویژگی هایی که هر عالمی باید بدان متصف باشد.



حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه در روایات دین آمده هرکه دانشمندی رابزرگ دارد خدای خود را بزرگ داشته است بنابراین تجلیل علما امری نیکوست، گفت: کسی که برای علم آموزی و علم آوختن گام برمی دارد تا انسان ها را از ظلمت خارج کند نیز مصداق نور است.