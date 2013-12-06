به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی روز پنجشنبه در دیدار با معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در استانداری اظهار داشت: اقدامات تروریستی تعدادی افراد خرده شرور نه تنها هیچ جایگاهی در میان مردم منطقه نداشته بلکه در سطح ملی نیز نمی توان به آنها نگاه کرد.

وی ادامه داد: دولت پاکستان با این باور که جمهوری اسلامی ایران تمامی مرز ها را در کنترل دارد و هیچ آسیبی از این بابت پاکستان را تهدید نمی کند لذا توجه و نظارت جدی بر روی مرز ها ندارد و به همین دلیل برخی از اشرار از این خلاء برای شرارت استفاده می کنند.

استاندار تاکید کرد: در صورتی که ارتباطات و تعامل با کشور پاکستان افزایش یابد به طور حتم این روابط می تواند از فعالیت همین تعداد اندک و خرده اشرار در منطقه جلوگیری کند.

هاشمی با بیان اینکه قرابت های زیادی از جمله قومی، فرهنگی، اجتماعی و حتی روابط فامیلی میان مرزنشینان دو کشور حاکم است ادامه داد: با بهره گیری و استفاده از این پتانسیل ها می توان تهدید ها را به فرصت تبدیل کرد.

وی بیان داشت: مردم مرزنشین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و پاکستان هیچ گاه تهدیدی برای هم نبودند و لذا باید در راستای تحکیم و تعامل بیشتر در روابط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی گام برداشت.

وی با اشاره به اینکه خرده شرارت های افراد معاند نظام در منطقه با تنفر مردم و تمامی اقوام روبرو است اظهار داشت: چنانچه همکاری مطلوبی بین دو کشور همسایه انجام شود با استفاده از موضع مخالف مردم می توان به روش نرم این منطقه را از وجود اشرار پاک کرد.

استاندار همچنین با اشاره به سهم حق آبه ایران از رودخانه هیرمند اظهار داشت: در حالی که دروازه های تامین کالا بر روی کشور همسایه گشوده شده است انتظار می رود که آنها نیز به تعهدات خود برای رهاسازی آب اقدام کنند و در این راستا وزارت امور خارجه لازم است اقدامات لازم را اعمال کند.