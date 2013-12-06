اقدامات مناسبی برای برخورد با اشرار در پاکستان انجام شده است/تشکیل کمیسیون مشترک مرزی بین ایران و پاکستان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رحیم پور عصر پنجشنبه در دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان در زاهدان اظهار داشت: پس از وقوع حادثه تروریستی سراوان وزارت امور خارجه با تسریع اقدامات و هماهنگی های لازم با دولت پاکستان این موضوع را در دستور کار قرار داد که در همین راستا کمیسیون مشترک مرزی ایران و پاکستان بزودی تشکیل می شود.

وی با اشاره به اینکه پیگیری های لازم با دولت پاکستان به منظور برخورد با اشرار انجام شده است افزود: پیام ریاست جمهوری و همچنین ارایه یادداشتی به شورای امنیت از طریق سفارت ایران در نیویورک موجب نگرانی دولت پاکستان شده است.

وی با اشاره به پیگیری های دیپلماتیک در خصوص حادثه تروریستی سراوان گفت: وقوع این حادثه موجب شد تا وزارت امور خارجه سیاست خاصی را برای خود طراحی کند.

وی تبادل نظر با مسوولان سیستان و بلوچستان و گفتگو با دولتمردان پاکستان را از جمله برنامه ها و سیاست های این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: در این راستا دیدار و نشست های مشترکی با مسئولان این کشور در اسلام آباد در دستور کار قرار دارد.

معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به طرح توسعه محور شرق اظهار داشت: تاکنون اقدام اساسی برای توسعه محور شرق انجام نشده است که در این راستا دولت تدبیر و امید برای اجرایی کردن این طرح و ایجاد توسعه پایدار در این منطقه عزم خود را جزم کرده است.