4000 عنوان كتاب بريل در كتابخانه خاتم الانبيا گیلان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا خسروي شامگاه پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: بخش نابينايان و كم بينايان این كتابخانه به عنوان تنها بخش مناسب سازي شده ويژه اين حوزه، تلاش هاي گسترده اي را در راستاي خدمت رساني به اين قشر از جامعه به كار گرفته است.

وی اظهارداشت: معلولان نيز مانند تمام افراد سالم از حق مساوي براي برخورداري از امكانات رفاهي، تجهيزاتي و عمومي برخوردارند، كتابخانه هاي عمومي امروزه سعي در برآوردن نياز اطلاعاتي اقشار مختلف جامعه دارند و در برنامه ريزي براي اين كتابخانه ها بايد همواره نيازهاي ويژه اين گروه در نظر گرفته شود.

مسئول بخش گويا و بريل كتابخانه عمومي خاتم الانبيا (ص) ادامه داد: در كتابخانه هاي عمومي بيش از هرچيز ديگر تهيه تجهيزات مناسب ومنابع لازم براي معلولان حائز اهميت است واين نهاد به عنوان يك نهاد اجتماعي سعي در برآوردن نيازهاي اطلاعاتي تمام اقشار جامعه دارد.

وي گفت: معلولان از اقشاري هستند كه اگرچه محدوديت در انجام برخي از كارها دارند اما چه بسا كه آنها مي توانند درجايگاه خود منشا بسياري از پيشرفت ها درزمينه هاي گوناگون باشند، پس نبايد آنها را دست كم گرفت و با اين بهانه كه آنها معلوليت جسمي دارند آنها را از بسياري از نعمت ها همچون دستيابي به منابع مورد نياز خود محروم كرد.

خسروي افزود: نقطه آغازاين طرز فكر مي تواند در كتابخانه هاي عمومي باشد جايي كه تمام افراد از هر سن وجنس و با هر توانايي در آن وجود دارند، مشكلات بسياري دراين راه وجود دارد اما با ياري دولت و دادن بودجه به كتابخانه هاي عمومي و عزم كتابداران و خود معلولان مي توان براين مشكلات غلبه كرد.

وی عنوان كرد: به منظور تهيه منابع مفيد براي معلولان ، كتابداران مرجع نيازبه اطلاعاتي درباره مهارت هاي زندگي روزانه، شغل، علايق شغلي و آموزشي، اطلاعات درباره فعاليت هاي توان بخشي دارند.

مسئول بخش گويا و بريل كتابخانه عمومي خاتم الانبيا (ص) همچنين كتاب خواني از سوی كتابداران را يكي از راه هاي جذب كودكان معلول به كتابخانه ها دانست و اذعان داشت: كتابخواني را حتي مي توان براي معلولان بزرگسال نيز انجام داد.

خسروی گفت: بازديد از اين بخش از سوی گروه هاي مختلف از قبیل كودكان، بزرگسالان، دانش آموزان و غیره برای آشنايي هرچه بيشتر با اين خدمات و امكانات، برگزاري دوره هاي آموزشي، برگزاري مسابقات فرهنگي و غیره از ديگر برنامه هايي است كه از سوی اين بخش ارئه مي شود.

وی همچنین يكي از ضروريات بازديد از كتابخانه ها را براي اين قشر از دانش آموزان حضور فردي آشنا به امكانات و منابع برای توضيح براي آنها دانست و ادامه داد: امكانات خاصي براي آشنايي و استفاده افراد كم بينا و نابينا در اين بخش تدارك ديده شده است .

مسئول بخش گويا و بريل كتابخانه عمومي خاتم الانبيا(ص) رشت بيان داشت: بيش از 900 جلد كتاب بريل، سه هزار و 200 عنوان كتاب گويا در اين بخش وجود دارد اما در حوزه كودكان كم بينا ونابينا با معضل كمبود منابع و تجهيزات مواجه هستيم.

وی در خصوص نحوه فعاليت اين كتابخانه نيز گفت: اين كتابخانه با 267 جلد كتاب گويا كار خود را آغاز و از همان آغاز با استقبال عزيزان نابينا و كم بينا مواجه شد.

خسروی همچنين در مورد خدمات ويژه اي كه در اين كتابخانه به روشندلان ارائه مي شود نيز اظهار داشت: طبق هماهنگي با دفاتر پست استان و شهرستان ها منابع به شكل رايگان براي اعضا ارسال مي شود.

خسروي اذعان داشت: برگزاري نشت ادبي دو بار در ماه و همچنين شب شعر با حضور استادان فرهيخته امكان استفاده از منابع ديجيتال براي اعضای عادي برگزاري مسابقات وي‍ژه نابينايان بطور مستمرو نيزشناسايي افراد نابينا و كم بينا و تشويق اين عزيزان برای عضويت در كتابخانه برگزاري مراسم و جشن هاي ويژه به همراه اهدا جوائز به اين عزيزان شركت در نمايشگاه قرآن كريم و معرفي قرآن و كتب ادعيه بريل استفاده ازسيستم امانت بين كتابخانه اي با كتابخانه هاي گويا و بريل ساير استان ها آموزش مهارت هاي لازم به اعضا برای استفاده بهينه از امكانات موجود در كتابخانه از ديگر خدمات ارائه شده در اين كتابخانه است.

به گزارش خبرنگار مهر، كتابخانه گويا و بريل خاتم الانبيا (ص) شهرستان رشت به عنوان تنها كتابخانه تخصصي بخش كم بينايان و نابينايان استان در سال 1380بنابر ضرورت و نياز روشندلان افتتاح شد و در حال حاضر اين كتابخانه در يك شيفت كاري مشغول به فعاليت است.