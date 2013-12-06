طرح بیابان زدایی در 70 هکتار از زمینهای بشرویه اجرا می شود

رضامقیمیان هوش در گفتگو با مهر، از وجود سه کانون بحران فرسایش بادی دربشرویه خبرداد و گفت: مساحت این کانون ها بیش از 241 هزار هکتار است.

وی با بیان اینکه زا کانون های بیابانی شهرستان 180 هزار هکتار منطقه برداشت و 60 هزار هکتار منطقه رسوب است، گفت: تاکنون در مناطق برداشت کارهای بیابان زدایی انجام شده است.

مقیمیان با اشاره به اینکه منطقه ریگ بشرویه یکی از مهم ترین ریگ های کشور است، ادامه داد:با انجام عملیات خاک برداری در مناطق خاکی، سنگریزه ها به صورت سنگ فرش می شود و بخاطر همین منطقه ریگ بشرویه را داریم.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 50 هزار هکتار از این عرصه بیابانی نهال کاری شده است، تصریح کرد: هرساله 70 هکتار به سطح جنگل های دست کاشت این شهرستان اضافه می شود.

رئیس اداره منابع طبیعی بشرویه گفت: جلوگیری از پیش روی کویر، حفظ محیط زیست و اراضی کشاورزی و همچنین جلوگیری از فرسایش خاک از جمله اهداف اجرای پروژه های بیابان زدایی است.

مقیمیان مهم ترین هدف را افزایش سرعت آستانه فرسایش دانست و افزود: با وجود موانعی که با غرس نهال ایجاد می کنیم باعث می شود که سرعت آستانه فرسایش بالا برود به صورتی که بادی که با 23 کیلومتر در منطقه می وزد باعث میشود خاک حرکت کند ولی ما با ایجاد موانعی که با کاشت درخت می گذاریم این سرعت را به 40 کیلومتر افزایش می دهیم، در این صورت با این سرعت فرسایش انجام نمی گیرد و خاک حفظ می شود و هدف جلوگیری از پیش روی کویر است.

رئیس اداره منابع طبیعی بشرویه خبرداد: طرح ریگ بشرویه نوشته و تصویب شده و این طرح هرسال در قسمت هایی از این 241 هزار هکتار اجرایی م یشود.

مقیمیان با اشاره به اینکه عملیات بیابان زدایی امسال در سطح 70 هکتار از اراضی بیابانی این شهرستان اجرا می شود، تصریح کرد: اعتباری بالغ بر 37میلیون تومان برای اجرای این طرح مورد نیاز است.

وی ادامه داد: در سال گذشته در سطح 60 هکتار طرح بیابان زدایی با اعتباری بالغ بر 24 میلیون اجرا شد.

وی با بیان اینکه بیشترین هدف جلوگیری از فرسایش خاک و ورود ماسه ها به داخل شهر است، افزود:باتوجه به اینکه اراضی کشاورزی در مجاورت کانون بحران فرسایش بادی است ، اگر این کار را انجام ندهیم یقینا کشاورزان با مشکل اساسی روبرو خواهند شد.

مقیمیان تاکید کرد: باتوجه به قرار گرفتن جاده موصلاتی در شرق منطقه ریگ بشرویه اگربیابان زدایی صورت نگیرد شن ها به طرف جاده سرازیر خواهد شد و مشکلاتی برای شهروندان و افرادی که ازاین منطقه عبور می کنند خواهد داشت.