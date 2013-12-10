حضور 15 ماهه حسنوند در استانداری بوشهر/ از شعار تا عملکرد

به گزارش خبرنگار مهر، 20 شهریور ماه سال گذشته در آئینی که با حضور نجار وزیر کشور وقت در سالن اجتماعات بانک صادرات بوشهر برگزار شد، فریدون حسنوند جایگزین محمدحسین جهانبخش در استانداری بوشهر شد و سکان هدایت استان را به دست گرفت.

حضور حسنوند در استان بوشهر در ماه‌های آخر دولت دهم صورت گرفت و به اعتقاد بسیاری از مردم، در این مدت کوتاه مسئولیت، حسنوند تنها می‌تواند از استان شناخت پیدا کند و تا بخواهد کاری را شروع کند، مدت زمان مسئولیتش به پایان رسیده است.

ولی حسنوند عقیده دیگری داشت و می‌گفت که برای کار کردن یک ساعت و یک دقیقه هم می‌تواند کافی باشد و هیچ‌گاه برای کار کردن برای این مردم دیر نیست و همه مدیران باید از تمام وقت خود برای خدمت استفده کنند.

تعطیلی در استان بوشهر معنی ندارد/ 20 ساعت کار در هر شبانه‌روز

حسنوند در همان روز اول با مدیران استان بوشهر اتمام حجت کرد و گفت: از مدیران اجرایی استان می‌خواهم هزینه‌ای را صرف سبدهای گل و پلاکارد نکنند و اوقاتی را که می‌خواهند برای ملاقات و تبریک صرف کنند به بازدید از پروژه‌های عمرانی بپردازند.

استاندار بوشهر افزود: 20 ساعت از شبانه‌روز را برای خدمت‌رسانی به مردم اختصاص خواهم داد و در این مدت تمام مدیران اجرایی باید برای توسعه استان و خدمات مطلوب به مردم همگام و همراه با ما تلاش کنند.

حسنوند تاکید کرد: در مدت زمان مسئولیت بنده هیچ‌گونه تعطیلی برای مدیران استان وجود ندارد و باید همواره برای توسعه خدمات نظام و دولت به مردم در دسترس باشند.

وی عنوان کرد: از همه جزئیات و شرایط استان بوشهر آگاهم و با علم و آگاهی از شرایط برای توسعه و پیشرفت مسئولیت استانداری بوشهر را پذیرفته و وارد این استان شده‌ام.

تلاش برای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی

سال 91 سالی سخت از نظر مالی برای دستگاه‌های اجرایی بود و درصد تخصیص اعتبارات نیز پائین بود ولی حسنوند با تلاش‌ها و پیگیری‌های خود توانست اعتبارات خوبی را برای اجرای طرح‌های نیمه‌کاره استان بوشهر جذب کند و عملیات اجرایی این طرح‌ها را سرعت ببخشد.

بیمارستان‌های شهدای خلیج فارس بوشهر و شهید گنجی برازجان چندسالی بود که آغاز شده بود ولی حسنوند ساخت آنها را در اولویت قرار داد و این دو بیمارستان با فشارهای همه جانبه و تزریق چندین مرحله اعتبار، بالاخره به بهره‌برداری رسیدند تا شاهد تحولی بزرگ در بخش بهداشت و درمان استان باشیم.

علاوه بر این دو بیمارستان، چندین پروژه بهداشتی و درمانی دیگر نیز در استان بوشهر به بهره‌برداری رسید که می‌تواند به بیمارستان فوق تخصصی جراحی قلب، کلینیک تخصصی دندانپزشکی، مرکز آزمایشگاهی غذا دارو، مرکز اعصاب و روان، مرکز ناباروری امید خلیج فارس و بخش آندوسکوپی بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر اشاره کرد.

ساخت گذر 75 متری و میدان غدیر، توسعه ورزشگاه 15 هزار نفری بوشهر، بهره‌برداری از جاده بوشهر - شیف- گناوه، روشنایی شهرها، توسعه مبلمان شهری، دهکده چارک و . . . را می‌توان به عنوان دیگر کارهای حسنوند در استان بوشهر نام برد.

بوشهر؛ استان آماده برای مواقع بحران

طی 15 ماه حضور حسنوند در استان بوشهر شاهد وقوع سه مرحله بلایای طبیعی در استان بوشهر بودیم که زمین‌لرزه شهرستان دشتی، جاری شدن سیل در شهرستان دشتستان و همچنین زمین لرزه هفته گذشته در شهرستان دشتستان را می‌توان به عنوان سه حادثه تلخ استان بوشهر عنوان کرد که در هر یک از این حوادث چندین نفر جان خود را از دست دادند.

در نخستین لحظات وقوع زمین لرزه در شهرستان دشتی که موجب خسارات مالی و جانی فراوانی شد، استاندار بوشهر در محل حادثه حضور یافت و با برگزاری نشست شورای مدیریت بحران در محل حادثه و حضور شبانه‌روزی همه مسئولان به مدت چند هفته در منطقه زلزله‌زده، بحران زلزله در این شهرستان به خوبی مدیریت شد.

پس از پایان امدادرسانی و با آغاز عملیات بازسازی مناطق زلزله زده نیز شاهد حضور استاندار و سایر مسئولان در محل و همچنین پیگیری‌های گسترده برای تسریع در ساخت و سازهای این منطقه بودیم.

دو حادثه سیل و زمین‌لرزه نیز طی این مدت در شهرستان دشتستان روی داد که باز هم شاهد مدیریت بسیار خوب و پیگیری های مستمر استاندار بوشهر در محل بودیم تا حسنوند، استان بوشهر را به استانی آماده برای مقابله با مواقع بحرانی تبدیل کند.

حسنوند آخرین روزهای حضور خود در استانداری بوشهر را سپری می‌کند و شرایط استان بوشهر از روزی که او به استان بوشهر آمده بود بهتر شده است و مسیر توسعه استان با شتاب بیشتری طی می‌شود.

مصطفی سالاری هفته آینده به عنوان استاندار بوشهر معارفه خواهد شد. سالاری توانمندی خود را در دوران حضور در سازمان منطقه ویژه پارس نشان داده است و امیدواریم با حضور وی در استان شاهد توسعه بیش از پیش استان بوشهر باشیم.

تقدیر حسنوند از حمایت مردم در دوران خدمت در استانداری بوشهر

استاندار بوشهر بر همکاری با استاندار جدید برای رشد و پیشرفت استان در تمام زمینه‌ها تاکید کرد و یادآور شد: استان بوشهر برای پیشرفت و توسعه نیازمند همدلی و وحدت همه دلسوزان است و همه باید دست در دست هم برای سربلندی و اعتلای استان بوشهر گام برداریم.

فریدون حسنوند با تقدیر از همراهی و حمایت مردم استان بوشهر در دوران خدمت در استانداری بوشهر تاکید کرد: مردم استان بوشهر شایسته بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات هستند و خدمت به مردم این استان را افتخار خود می‌دانم.

وی با اشاره به توانمندی استاندار جدید خاطرنشان کرد: آقای سالاری از نیروهای جوان، متخصص و توانمند استان بوشهر است و می‌تواند استان بوشهر را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دهد.

استاندار بوشهر از آمادگی خود برای همکاری با استاندار جدید برای رشد و پیشرفت استان خبر داد و افزود: با تمام وجود برای پیشرفت استان با استاندار جدید همکاری خواهم کرد.

حسنوند در زلزله کاکی و دشتستان توان خود را نشان داد

امام جمعه سیراف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنا بر گزارشاتی که مسئولین شهرستانی در این چند مدت از عملکرد فریدون حسنوند استاندار سابق دادند، به حمدالله ایشان قدم‌های خوبی برداشته و به‌ویژه در زلزله کاکی و زلزله

دشتستان توان خود را نشان داند و این بیانگر این است که برای همه مسئولین باید همینگونه باشد.

حجت الاسلام محمد صادق عاشوری با اشاره به این مطلب که آقای حسنوند خدمات خوب و شایسته ای برای استان انجام دادند، افزود: خدمت برای مردم باید سرلوحه کار مسئولین باشد و از نگاه حزبی اجتناب کنند.

امام جمعه سیراف در پایان گفت: از زحمات استاندار سابق تقدیر و تشکر می کنم و برای وی آرزوی توفیق و سلامتی دارم.

حجت الاسلام محمود محمودی امام جمعه بندر کنگان هم در خصوص عملکرد فریدون حسنوند در استان بوشهر به خبرنگار مهر گفت: از خدمات استاندار سابق جناب فریدون حسنوند تشکر می کنیم و برای مدیر جدید نیز آرزوی توفیق می کنیم.

وی تصریح کرد: امیدواریم استاندار جدید با روش اعتدال و تدبیر و دمین روح امید مردم، منشا برکات و آثار فراوان برای مردم، نظام و دین باشند.

انتقاد از عملکرد حسنوند در شهرستان جم

امام جمعه جم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حسنود زمان کمی را برای حضور در استان بوشهر در اختیار داشت و به اعتقاد بنده در این زمان کم نتوانست کارهای زیادی را در استان بوشهر انجام دهد.

حجت‌الاسلام محمد گنجی اضافه کرد: حسنوند در ابتدای حضور خود در استان بوشهر شعارهایی را مطرح کرد که متاسفانه این شعارها را نتوانست به عمل تبدیل کند.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم در مورد عملکرد استاندار بوشهر در شهرستان جم هم یک ارزیابی داشته باشیم، نمره خوبی به ایشان نمی‌دهیم و تلاش ایشان برای این شهرستان عادلانه نبود.

امام جمعه جم تاکید کرد: امیدواریم آقای حسنوند در آئین تودیع و معارفه خود به خاطر کم و کاستی‌هایی که در این شهرستان داشته است، از مردم شهرستان جم عذرخواهی کند.