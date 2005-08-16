علي عسگري نماينده مشهد در مجلس در گفت وگو با خبرنگار "مهر" به رهنمودهاي مقام معظم رهبري مبني بر همگرايي اشاره كرد و اظهار داشت: همگرايي از اولويت هاي مجلس هفتم مي باشد ولي اين همگرايي بين دولت و مجلس باعث نخواهد شد كه مجلس چشم بسته به وزراي پيشنهادي رييس جمهور راي اعتماد دهد.

نايب رييس كميسيون اصل 90 مجلس به حضور ديگر نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري اشاره كرد و گفت: در انتخابات رياست جمهوري اشخاصي همچون محمد باقر قاليباف و محسن رضايي حضور داشتند كه جايشان در حال حاضر در كابينه خالي است.

وي افزود: رييس جمهور مي توانست از اين اشخاص كه هم در زمان جنگ و پس از آن داراي مسووليت هايي بودند كه به خوبي توانسته اند از عهده آنها برآيند و توانمنديشان را در خصوص مديريت اجرايي در كشور نشان داده اند، در كابينه استفاده كند كه متاسفانه در حال حاضر جايشان در كابينه خالي است كه اين براي عده زيادي از نمايندگان جاي سوال دارد.

عسگري به شخصيت اعضاي كابينه معرفي شده از سوي احمدي نژاد اشاره كرد و گفت: اشخاصي در اين كابينه معرفي شده اند كه از نظر قدرت اجرايي در كشور ناشناخته اند و تاحدودي همه ضعفيف مي باشند.

وي افزود: اگر رييس جمهور تعاملش را با كميسيون هاي مربوطه مجلس بيشتر مي كرد مي توانست اشخاصي باسابقه مديريت و اجرايي بالا به مجلس معرفي كند.

اين نماينده مجلس هفتم به وزراي بهداشت و درمان، ارشاد و آموزش و پرورش كه از سوي احمدي نژاد براي تصدي پست وزارتخانه ها معرفي شده اند اشاره كرد و تاكيد كرد: رييس جمهور مي توانست براي اين وزارتخانه ها از اشخاص با تجربه تري استفاده كند.

عسگري گفت: آقاي حاج بابايي مهمترين گزينه براي وزارت آموزش و پرورش بود چرا كه احمدي نژاد با انتخاب اشعري به عنوان وزير آموزش و پرورش همان كاري را كرد كه در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي ، آقاي حاجي از تعاون به وزارت آموزش و پرورش آورده شد كه به نظر من اين ظلم به 20 ميليون فرهنگيان كشور مي باشد.

وي در ادامه افزود: اگر رييس جمهور از آقاي اشعري در وزارت ارشاد استفاده مي كرد بهتر مي توانست راي اعتماد بگيرد چرا كه سابقه ايشان در اين زمينه بيشتر است تا در وزارت آموزش و پرورش.

عسگري گفت: دولت جاي آزمون و خطا نيست كه بخواهيم گزينه اي معرفي كنيم و سپس در آينده ضربه بخوريم.

نماينده مشهد در مجلس در پايان خاطرنشان كرد: مجلس به هيچ يك از ورزاي پيشنهادي رييس جمهور به صورت عاطفي راي اعتماد نخواهد بلكه اخلاق اصولگرايي اين اجازه را نمي دهد كه از حق ملت به خاطر يك شخص گذشت.