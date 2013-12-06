ايران بر رفع تبعيض در عرصه تجارت جهانی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده در سخنراني خود در اين كنفرانس گفت: بايد تبعيض ها در عرصه تجارت جهاني كاهش پيدا مي كند چرا كه كشورهاي كمتر توسعه يافته با بيشترين موانع تجاري در اين عرصه مواجهند.



وي افزود: موضوع الحاق هم اكنون در سازمان جهاني تجارت به علت اينكه تنها كشورهاي بيرون از اين سازمان، كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته ميباشند، ميتواند از رويكرد توسعه اي مورد توجه قرار گيرد.



وزير صنعت،معدن وتجارت تاكيد كرد: تسهيل الحاق اين كشورها ضمن تطبيق با راهبرد توسعه اي سازمان، سبب جهان شمولي بيشتر آن نيز خواهد گرديد. اميدوارم كه الحاق اين كشورها با ملاحظه سطح توسعه اي آنها در چارچوب مقررات سازمان تسهيل گرديده و در نهايت حلقه اي مؤثر در زنجيره توسعه اي آنها باشد.



نعمت زاده گفت: جمهوري اسلامي ايران در سالهاي گذشته ضمن انجام اصلاحات حقوقي و ساختاري گامهاي مثبتي براي همسوسازي با قوانين و مقررات سازمان جهاني تجارت برداشته است كه اين امر خود از گامهاي ضروري در الحاق هر كشور به سازمان جهاني تجارت است.



وزير صنعت،معدن وتجارت در پايات تاكيد كمرد: اميدوارم هم اكنون كه جمهوري اسلامي ايران در پرتو سياستهاي جديد، تعامل با اقتصاد جهاني را در دستور كار خود قرار داده است و با عزم جدي موضوع الحاق به اين سازمان را دنبال مينمايد، با اتخاذ رويكردي فعالانه از طرف سازمان و اعضا آن مبني بر جهان شمولي بيشتر و عادلانه تر، امكان تسهيل فرايند الحاق ج.ا.ايران فراهم شود.



وی همچنين در حاشيه اين كنفرانس با برخي از مقامات و وزراي كشور هاي عضو سازمان تجارت جهاني از جمله روسيه ، آلمان، سوئيس ،هند، اندونزي و افريقاي جنوبي ديدار و گفتگو كرد.



نعمت زاده در اين ديدارها ضمن تاكيد بر گسترش روابط اقتصادي حمايت اين كشور ها از عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني تجارت را خواستار شد.

اين كنفرانس چهار روزه امروز جمعه به كار خود پايان مي دهد.