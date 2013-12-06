بایدن تصمیم اوباما درباره شرق آسیا را جدی خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جو بایدن امروز جمعه در سئول و در دیدار با پارک گئون های رئیس جمهوری کره جنوبی بر تعهدات واشنگتن در قبال سئول تاکید کرد و به نگرانی آمریکا درباره تصمیم چین برای ایجاد یک منطقه دفاع هوایی در دریای چین شرقی پرداخت.

بایدن پس از مذاکره با شی جینپینگ رئیس جمهوری چین و نخست وزیر ژاپن درباره برنامه هسته ای کره شمالی، عصر پنجشنبه وارد سئول شد و در دیدار با رئیس‌ جمهوری کره‌ جنوبی تاکید کرد که نباید درباره تعهد واشنگتن برای افزایش حضور در آسیا شک و تردید داشت.

وی با اشاره به لزوم ارائه طرح های سئول و واشنگتن برای افق 60 ساله همکاری آینده آمریکا و کره جنوبی، تصمیم باراک اوباما را برای بازگرداندن موازنه به شرق آسیا را قطعی خواند.

این درحالیست که ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بر لزوم تقویت روابط واشنگتن با پکن با وجود اختلاف بر سر ایجاد یک منطقه دفاع هوایی بر فراز دریای چین شرقی تاکید و درباره حل صلح آمیز تنش ها میان چین با ژاپن و آمریکا ابراز امیدواری کرد.

منطقه دفاع هوایی چین شامل حریم هوایی جزایر مورد مناقشه این کشور با ژاپن می شود و بنا بر اعلام وزارت دفاع چین، هواپیماهایی که وارد حریم هوایی این منطقه شوند یا باید از مقررات چین تبعیت کنند یا با اقدامات دفاعی اضطراری چین روبرو شوند.

در این طرح چین از هواپیماهایی که وارد این منطقه می شوند خواسته تا برنامه پرواز خود را ارائه دهند و یک کانال ارتباطی دو طرفه ایجاد کنند و به موقع به سوالات چین پاسخ صحیح دهند.

ژاپن به این اقدام چین اعتراض شدیدی کرده و آن را اقدامی "تحریک آمیز" خوانده است که می تواند منجر به بروز یک وضعیت غیر قابل پیش بینی شود. تایوان نیز که مدعی مالکیت جزایر کنکاکو است در خصوص این تصمیم چین ابراز تاسف کرده است.

از سوی دیگر در پی اعلام منطقه پرواز ممنوع در حریم هوایی جزایر مورد اختلاف چین و ژاپن در دریای چین شرقی توسط چین، آمریکا با وارد کردن دو بمب افکن استراتژیک خود در این منطقه قدرت چین در این منطقه را به چالش کشاند. روز بعد نیز جنگنده های ژاپن و کره جنوبی دو متحد منطقه ای آمریکا وارد این حریم هوایی شدند که بر خلاف تهدیدات قبلی چین، با هیچ اقدامی از سوی این کشور روبرو نشدند.