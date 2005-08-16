به گزارش گروه فرهنگ و هنر " مهر" به نقل از ستاد خبري حوزه هنري ، دراين برنامه استاد مهدي آذرسينا - نوازنده صاحب سبك در كمانچه نوازي ، رديف دان وپژوهشگرموسيقي - مطالبي را درخصوص شعروموسيقي ، اهميت موسيقي آوازي وهمچنين هدف ازبرگزاري كنسرت هاي پژوهشي را بيان كرد .

وي ، ضمن بيان اين مطلب كه موسيقي هنري است كه به تنهايي كاملا گويا وتواناست افزود : موسيقي مي تواند با بودنش تمام زندگي ما را متحول كند . موسيقي جزوي اززندگي ماست. كساني كه موسيقي كارمي كنند ،حركات ورفتارشان متعادل وموزن است وهمه اعمالشان حد وحدود ونظامي دارند.

استاد آذرسينا، درخصوص رديف هاي موسيقي گفت: "اصل واساس وپايه هاي موسيقي ايراني دررديف خلاصه مي شود كسي كه درموسيقي ايراني رديف را نداند قسمت مهمي ازكارش لنگ است ونمي تواند كارهاي اساسي وماندگاري را خلق كند. "

همچنين دراين برنامه اجراي نونوازي ويلن وتنبك ، تك نوازي دف واجراي گروه موسيقي "دل انگيزان " به وسيله هنرمندان جوان گرگاني مورد تشويق استاد "آذرسينا " وحضارقرارگرفت.

درپايان اين برنامه نيزازهنرمند پيشكسوت كمانچه استاد "ابوك " به خاطرسال ها تلاش وكوشش درترويج واشاعه موسيقي اصيل ايراني تجليل به عمل آمد.