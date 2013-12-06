شاعر ایرانی برنده جايزه وزارت خارجه كره شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اهدای جایزه مربوط به مسابقه فیلم‌های 3 دقیقه‌ای درباره فرهنگ کشور کره جنوبی، با حضور كيم جونگ سيك دبير اول سفارت و رايزن فرهنگی سفارت جمهوری كره در تهران، عصر پنجشنبه 14 آذر در موسسه فرهنگی سجونگ در تهران برگزار شد و جایزه و لوح تقدیر این مسابقه به پونه ندایی شاعر و سفیر حسن نیت کره جنوبی در ایران اهدا شد.

كيم جونگ سيك گفت: خوشحاليم كه خانم ندايی سفير حسن نيت كره جنوبی در ايران، ضمن تلاش‌های فرهنگی‌شان برای نزديكی فرهنگی دو ملت ايران برنده اين جايزه شده‌اند.

ندايی نيز در این برنامه گفت: مايه افتخار است كه نخستين تجربه من در زمينه ساخت يك فيلم فرهنگی، پرچم كشور عزيزم را در كره نمايان‌تر ساخته است. من از فرهنگ كره بسيار آموخته‌ام و اميدوارم كوشش‌های فرهنگی ما موجب دوستی‌های بيشتر بين مردم ايران و كره باشد. بی‌ترديد زيبایی فرهنگ ايران اسلامی در كره هنوز به اندازه كافی ديده نشده و اميد است كه موجبات شناخت فرهنگی ايران در كره، بيش از پيش فراهم شود. من در اين زمينه به اشتراكات فرهنگی این دو كشور دور از نظر جغرافيايی و نزديك از نظر فرهنگی تكيه دارم.

مسابقه فيلم فرهنگی 3 دقيقه‌ای درباره كره جنوبی، امسال از سوی وزارت خارجه این کشور برگزار شد و قرار است فيلم‌هایی که در این جشنواره برنده می‌شوند، از كانال تلویزیونی كی‌بی‌اس پخش شوند.