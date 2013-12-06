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۱۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۱۸

شاعر ایرانی برنده جايزه وزارت خارجه كره شد

شاعر ایرانی برنده جايزه وزارت خارجه كره شد

فيلم کوتاه «محبوب ترين غذای كره‌ای من كيمچی است» ساخته پونه ندايی شاعر ايرانی برنده جايزه وزارت خارجه جمهوری كره جنوبی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اهدای جایزه مربوط به مسابقه فیلم‌های 3 دقیقه‌ای درباره فرهنگ کشور کره جنوبی، با حضور كيم جونگ سيك دبير اول سفارت و رايزن فرهنگی سفارت جمهوری كره در تهران، عصر پنجشنبه 14 آذر در موسسه فرهنگی سجونگ در تهران برگزار شد و جایزه و لوح تقدیر این مسابقه به پونه ندایی شاعر و سفیر حسن نیت کره جنوبی در ایران اهدا شد.

كيم جونگ سيك گفت: خوشحاليم كه خانم ندايی سفير حسن نيت كره جنوبی در ايران، ضمن تلاش‌های فرهنگی‌شان برای نزديكی فرهنگی دو ملت ايران برنده اين جايزه شده‌اند.

ندايی نيز در این برنامه گفت: مايه افتخار است كه نخستين تجربه من در زمينه ساخت يك فيلم فرهنگی، پرچم كشور عزيزم را در كره نمايان‌تر ساخته است. من از فرهنگ كره بسيار آموخته‌ام و اميدوارم كوشش‌های فرهنگی ما موجب دوستی‌های بيشتر بين مردم ايران و كره باشد. بی‌ترديد زيبایی فرهنگ ايران اسلامی در كره هنوز به اندازه كافی ديده نشده و اميد است كه موجبات شناخت فرهنگی ايران در كره، بيش از پيش فراهم شود. من در اين زمينه به اشتراكات فرهنگی این دو كشور دور از نظر جغرافيايی و نزديك از نظر فرهنگی تكيه دارم.

مسابقه فيلم فرهنگی 3 دقيقه‌ای درباره كره جنوبی، امسال از سوی وزارت خارجه این کشور برگزار شد و قرار است فيلم‌هایی که در این جشنواره برنده می‌شوند، از كانال تلویزیونی كی‌بی‌اس پخش شوند.

کد مطلب 2189647

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