۱۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۳۵

زیبا نژاد اعلام کرد:

بیله سوار رتبه اول پرداخت زکات در اردبیل را کسب کرد

بیله سوار – خبرگزاری مهر: فرماندار بیله سوار از کسب رتبه نخست پرداخت زکات در بین شهرستانهای دهگانه استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زیبانژاد پیش از ظهر جمعه در حاشیه دیدار با خانواده های تحت پوشش کمیته امداد بیله سوار تصریح کرد: این مهم به دلیل توجه شهروندان به انجام فرایض دینی و وظیفه شرعی حاصل شده است.

به گفته زیبانژاد در سال جاری 16 میلیارد ریال زکات توسط شهروندان بیله سوار پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از زکات دریافتی صرف خانواده های نیازمند می شود، اضافه کرد: این موضوع می تواند به فقر زدایی و رفع محرومیت خانواده های تحت پوشش کمک کند.

به گفته فرماندار بیله سوار زکات دریافتی با اولویت بندی جهت عمران و آبادانی به ویژه در مناطق محروم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 2189648

