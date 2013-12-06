به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی كرباسیان با اعلام این خبر در جریان دیدار از طرح فولاد سپید دشت چهار محال و بختیاری گفت:‌ تامین اعتبار برای اتمام عملیات اجرایی طرح های استانی فولاد، پس از مذاكره و توافق با شركت ام سی سی چین انجام شده است.



رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینكه شركت چینی به عنوان یكی از بزرگ ترین فولاد سازان جهان شناخته می شود تصریح كرد: با توجه به شرایط پیشرفت 7 طرح استانی فولاد،‌ پروژه سپید دشت را در اولویت دریافت تسهیلات ارز قرار دادیم و در روزهای آینده نیز شاهد تحرك دوباره در این طرح خواهیم شد.



وی به نهایی شدن قرارداد بیمه این طرح ها اشاره كرد و گفت:‌ به زودی ال سی طرح های دیگر فولادی نیز باز می شود و چالش تامین مالی پروژه های استانی فولاد برطرف می شود.



معاون وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح كرد: ‌با توجه به پیش بینی دستیابی به ظرفیت تولید 55 میلیون تن فولاد خام در افق 1404 باید زمینه های نحقق این هدف را فراهم كنیم.



وی یكی از مهمترین نیازهای بخش معدن را توسعه اكتشاف در سراسر كشور دانست و تاكید كرد: با برنامه جدیدی كه در دست اجرا داریم شاهد دوبرابر شدن عملیات اكتشاف خواهیم شد. به اعتقاد كرباسیان به هر میزان كه در صنعت فولاد و بخش معادن سرمایه گذاری شود مسیر توسعه كشور نیز هموار می شود.

وی پیش از برنامه دیدار از طرح سپید دشت در مراسم معارفه مدیر عامل جدید فولاد مباركه اظهار داشت: حضور شركت های بزرگ فولادی در كشورمان نشان دهنده پذیرفتن جایگاه ویژه ایران در منطقه و جهان است.

كرباسیان افزود: برای جهش در توسعه اقتصادی به سرمایه گذاری نیاز داریم كه این برنامه را می توان با حفظ عزت ملی محقق ساخت.

در این مراسم مدیر عامل شركت فولاد مباركه نیز خواستار تعیین جایگاه جهانی این شركت شد و اظهار داشت: ‌دستیابی به یك درصد یا دو درصد ظرفیت تولید فولاد خام در جهان می تواند جایگاه جهانی فولاد مباركه را ارتقاء دهد.

بهرام سبحانی همچنین اهمیت ورود به بازار های صاداراتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: دولت می تواند دست ما را در صادرات محصول و واردات مواد اولیه باز بگذارد و در عین حال مسوولیت تنظیم بازار داخل را به تولیدكنندگان داخلی بسپارد. وی ادامه داد: قطع شدن روند صادارت لطمه های بزرگی به جایگاه شركت های صادارتی می زند كه به راحتی قابل جبران نیست.

پیش از وی رسول زرگرپور استاندار اصفهان جایگاه صنعتی و تنوع تولیدات این استان را چشمگیر خواند و در ادامه خواستار توجه بیشتر شركت های بزرگ تولیدی به همیاری در توسعه منطقه و ارتقاء شاخص های زیست محیطی شد.

از سوی دیگر علی ایرانپور به نمایندگی از وكلای مردم استان اصفهان در مجلس، جایگاه صنعت فولاد در اشتغال و توسعه اقتصادی را یاد آور شد و از برنامه رسیدن به ظرفیت تولید 12 میلیون تن فولاد خام در فولاد مباركه به عنوان گامی بزرگ در استان و سطح كشور یاد كرد.