به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی پور فاطمی صبح جمعه در جمع مردم روستای امام آباد از توابع بخش کاکی اظهار داشت: امروز ایران اسلامی بر مبنای عزت، حکمت و مصلحت در سطح دنیا حرف اول می زند و امیدواریم با رایزنی‌های دیپلماسی صورت گرفته در مناطق آسیایی و اروپایی که تاکنون نیز موفق بوده کشورمان به سوی آرامش برود.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی افزود: کشور ما بر مبنای قانون در حرکت است و میثاق هر کشور نیز قانون است که بزرگان زیادی در این قانون نقش داشتند.

وی ادامه داد: در گذشته دولت بودجه را زمانی می‌آورد که مجلس به تعطیلات عید می رفت و یا نزدیک به انتخابات می‌شود ولی امسال بودجه را آذر ماه تحویل می‌دهند و این فرصت خوبی جهت بررسی آن است.

وی با تقدیر از زحمات استاندار بوشهر و فرماندار دشتی خاطر نشان کرد: با توجه به تخصیص کم اعتبارات عمرانی در سطح استان و شهرستان ولی خوشبختانه با این وضع توانسته اند وضعیت مناطق زلزله زده سامان دهی کنند و مشکلات دیگر نیز حل شود.

احداث پمپ بنزین در محور ناصری –شنبه ضروری است

پور فاطمی بیان کرد: هم اکنون تعریض قطعه دوم محور ناصری – شنبه در حال انجام است که امیدواریم تاپایان سال به روستای سنا و سال آینده نیز به روستای چاهگاه و شهر شنبه برسد که این محور در آینده با توجه به اینکه برای رسیدن به جاده سرچشمه – ریز باید از این محور عبور کنند نقش کلیدی در کوتاهی زمان و ترافیک خواهد داشت.

وی ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در آینده با توجه به تردد زیاد وسائل نقلیه در این مسیر مغازه و استراحت‌گاه‌هایی احداث می‌شود و همچنین راه اندازی یک پمپ بنرین نیز از ضروریات است.

خدمات مسئولین در مناطق زلزله زده ستودنی است

پور فاطمی با تقدیر از خدمات صورت گرفته در مناطق زلزله زده بخش شنبه و طسوج بیان داشت: انصافا مسئولین استانی و شهرستانی در حادثه بیستم فرودین ماه زحمات زیادی تقبل شدند تا این آرامش که امروز شاهد آن هستیم ایجاد شود .

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی گفت: تا جایی که بنده سراغ دارم خدمات صورت گرفته در این مناطق در زمینه تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض بهتر بوده که جای تقدیر دارد.



پور فاطمی ادامه داد: با توجه به به اینکه افراد مناطق زلزله زده از قشر ضعیف هستند دنبال کمک های دیگر هستیم که در همین راستا با رئیس جمهور و معاون اول ایشان هم به‌صورت حضوری و مکاتباتی نیز در این خصوص شده است.

بازدید از روستاها در دستور کار قرار دارد

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در باره آخرین پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص بیمارستان زینبیه خورموج نیز گفت: پیگیری‌های خوبی صورت گرفته انشاء الله برخی از مشکلات بیمارستان تا پایان سال برطرف می شود و دیگر نیاز نیست مردم برای معالجه به مرکز استان مراجعه کنند.

پورفاطمی همچنین در خصوص هدف از سفر به روستا ها نیز گفت: هر وقت به حوزه انتخابیه برگردم و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از قبل هر روز به دو یا سه روستا به اتفاق مسئولان سر می زنیم و از نزدیک مسائل و مشکلات آنها را جویا می شویم و مشکلات آنها را پیگیری می کنیم.