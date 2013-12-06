تظاهرات ضد آمریکایی نمایندگان مجلس خیبرپختونخوا/ جایزه ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ملاله رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های پاکستانی گزارش دادند که بر اثر وقوع دو انفجار در منطقه چمن در جنوب غربی این کشور، دست کم یک نفر کشته و 22 فرد دیگر زخمی شدند.

شبکه تلویزیونی دنیا گزارش داد که اولین انفجار در بازاری در منطقه چمن در ایالت بلوچستان روی داد و بر اثر آن یک نفر کشته و 17 فرد دیگر زخمی شدند.

یکی از افسران ارشد پلیس گزارش داد که این بمب در موتورسیکلتی در بازار منطقه چمن جاسازی شده بود و با دستگاه کنترل از راه دور هدایت می شد.

مجروحین برای معالجه به بیمارستان منتقل شدند و حال دو نفر از آنها وخیم گزارش شده است. بر اثر این انفجار، چندین مغازه تخریب شده و پلیس نیز تحقیقات خود را درباره علت این انفجار آغاز کرده است.

دومین انفجار نیز دقایقی پس از اولین انفجار روی داد و بر اثر آن پنج افسر پلیس زخمی شدند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت انفجارها را برعهده نگرفته است.

رسانه های پاکستانی همچنین از تظاهرات نمایندگان مجلس ایالتی خیبرپختونخوا پاکستان و مسئولان ارشد دولتی این ایالت در اعتراض به ادامه حملات موشکی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به مناطق قبایلی و تجمع مقابل پارلمان ملی در اسلام آباد خبر دادند.

معترضان با سردادن شعارهای ضد آمریکایی خواستار توقف حملات پهپادها شده و این حملات را غیرقانونی، ناقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود خواندند.

خبر دیگر اینکه دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل از اعطای جایزه ویژه حقوق بشر این سازمان برای سال 2013 به پنج نفر از فعالان حقوق بشر از جمله ملاله یوسف زای دانش آموز 16 ساله پاکستانی خبر داد که از سوی طالبان مورد سو قصد قرار گرفته بود.

بیرام داه ابیدی از موریتانی، هیلمنی هتا آپوک از کوزوو، لیسا کوپینین از فنلاند ،خدیجه ریاد رهبر سابق انجمن حقوق بشر در مغرب، دادگاه عالی عدالت مکزیک از دیگر برندگان این جایزه هستند که هر پنج سال یک بار به اشخاص و سازمان هایی اعطا می شود که دستاورد های قابل توجهی را در جهت تحقق حقوق انسان ها در سراسر جهان داشته اند.