223 میلیون مترمکعب آب در دو سد بزرگ مازندران ذخیره سازی شده است

محمد ابراهیم یخکشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: میزان بارندگی تجمعی حوزه آبریز رودخانه های استان 156 میلی لیتر در طی دو ماه اول سال آبی جاری یعنی مهرماه و آبان ماه بوده که در مقایسه با مدت مشابه گذشته و دوره شاخص آماری به ترتیب 3 و11 درصد افزایش نشان می دهد



وی میزان آبدهی هفت رودخانه مهم استان یعنی هراز ، چشمه کلیه ، تجن ، تالار ، بابلرود ، گلورد و چالوس در 2 ماه گذشته را 327 میلیون متر مکعب اعلام کرد که مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته و دوره شاخص آماری به ترتیب 19 و 27 کاهش درصد نشان می دهد.



وی با اشاره به کنترل کیفی منابع آب استان بطور ماهیانه در خصوص ذخیره سازی آب در آب بندان ها و سدهای استان افزود: در این استان حدود 10سد کوچک و بزرگ به حجم تنظیمی حدود 400 میلیون متر مکعب و 769 قطعه آبندان به حجم ذخیره حدود 370 میلیون متر مکعب وجود دارد ما برای آبگیری مجدد این تاسیسات سعی می کنیم پس از انجام کارهای اضطراری تعمیر و نگهداری ، ذخیره سازی آب را بلافاصله پس از اتمام فصل زراعی شروع بکنیم که ذخیره سازی آب در برخی از سدها از جمله سد شهید رجایی و البرز از 15 شهریور شروع شده است.

وی تصریح کرد : مشکلات کم آبی در این استان فقط مربوط به سال های اخیر نیست وقتی که ما در این استان بالغ بر 750 قطعه آب بندان داریم که بیش از 95 درصد آنها از نیاکان ما به ارث رسیده حکایت از این دارد که آنها نیز برای تامین آب اراضی خود با مشکل و کمبودآب مواجه بودند بر همین اساس با تدبیری که اتخاذ کردند حدود 17 هزار هکتار از بهترین اراضی خود را برای احداث آب بندان ها اختصاص دادند.



یخکشی بیان داشت: در سالهای اخیر نیز با توجه به رشد جمعیت و توسعه اراضی زیر کشت این نیاز و کمبود آب در استان بیشتر شده است بطوریکه علاوه بر احداث 9 سد مخزنی با حجم ذخیره حدود 320 میلیون متر مکعب و صدها کیلومتر شبکه مدرن و نیمه مدرن و دهها طرح کوچک تامین آب مجبوریم دردشت های بزرگ این استان از جمله هراز و تجن هرساله طرح نوبت بندی آب را اجرا کنیم.



مدیرعامل آب منطقه ای مازندران گفت: از سوی دیگر برای تامین کشاورزی و شرب استان، سدهای مهمی همچون سد گلورد نکا، سد مخزنی هراز و طرح انتقال آب چالوس و سردابرود را نیز در دست اجرا داریم که با بهره برداری از آنها حدود یک میلیارد متر مکعب آب سالالنه تنظیم و در اختیار بخش شرب ، کشاورزی و صنعت استان قرار میگیرد که امیدواریم با کمک نمایندگان محترم استان و حمایت مسئولین ارشد استان اعتبار مورد نیاز سدهای در دست اجرا و مطالعه ما تامین تا نیاز آبی استان بر طرف شود.