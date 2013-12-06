سنت نقد شوندگی مراکز علمی ریشه در حوزه و دانشگاه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام دکتر سید حسن هاشمی به این شرح است: "سلام و درود بر اصحاب قلم و پیشتازان عرصۀ علم و معرفت. سلام و درود بر دانشجوی مسلمان، عنصر متدین، فهیم و فرهیختهای که طلایهدار نهضت روشنفکری دینی و عقلانیت، مشعلدار مبارزه با جهل و نادانی، و سنگرنشین جبهۀ حقجویی و عدالتخواهی است.
دیگر بار شانزدهم آذر فرا رسید. روزی که مقارن با سالروز شهادت دانشجویان مسلمان و مبارز میهن است و یادآور رسالتی که تمسک به آن، به نهضت اصیل دانشجویی، هویت و اعتبار ملی و اسلامی میبخشد.
شانزده آذر، جلوهای روشن از مقاومت و ایستادگی دانشجوی آگاه و مسلمان در برابر سلطۀ خارجی و استبداد داخلی است. روز بزرگی که نقطۀ عطفی در تاریخ مبارزات سیاسی ملت آزادیخواه ایران شد.
امروز پیام 16 آذر برای نسل دانشگاهی ما، درک و تحلیل هوشمندانه شرایط خاص حاکم بر جهان و تلاش در جهت بالا بردن توانمندیهای علمی و پژوهشی و تولید اندیشه است.
دانشگاه بهترین مکان برای طرح و نقد همه اندیشههاست. سنت نقدشوندگی مراکز علمی میهن ما، ریشه در حوزه و دانشگاه دارد. جایی که فکر در برابر فکر قد علم میکند، و این ویژگی برخاسته از تفکر دانشجویی است.
دانشجو از ابراز عقیده هراسی ندارد و میداند در هنگامه تضارب آرای متفاوت است که خورشید اعتدال سر برمیآورد و در روشنای اعتدال، نهال آزادی و آزادگی امکان رشد مییابد.
به این دلایل تقویت و تعمیم کرسیهای آزاداندیشی دانشجویی، از دیگر اولویتهای این دوران به شمار میرود. حرکتی که نه تنها موجب ایجاد بستری مناسب برای تعامل و تضارب افکار و "نقد کارشناسانه" مسائل کشور خواهد شد، که ایجاد فضایی پر از نشاط و امید را نوید میدهد.
عزیزانم! از آنجا که دانشگاه، خاستگاه عقلانیت است، حرکت جامعۀ دانشگاهی ما باید بر درایت، منطق، صمیمیت، حفظ ارزشهای انقلاب و دوری از افراطیگری استوار باشد تا با توکل بر خدا، بتوانیم بیش از پیش افقهای جدید و گستردهای از فرهنگ و دانش را به روی خود و جامعه بگشاییم.
در خاتمه، شانزدهم آذر را به عنوان روز دانشجو گرامی میدارم و بر روان پاک دانشجویان و استادانی که جان خود را در راه استقلال، آزادی و سربلندی ایران عزیز فدا کردند، درود میفرستم."
