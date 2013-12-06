بیانیه مشترک روسای دو دانشگاه "شهید بهشتی" به مناسبت حضور روحانی در مراسم 16 آذر

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه حضور رئیس جمهور در دانشگاه شهید بهشتی، روسای دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه شهید بهشتی در بیانیه مشترکی از قبول دعوت رئیس جمهور برای حضور در این دانشگاه تشکر کردند.

در این بیانیه آمده است: "شصت سال پیش دانشجویان مومن و انقلابی ایران متاثر از آموزه های مکتب تشیع در مقابل ظلم و جور و طاغوت، به مقابله با حضور و دخالت استعمارگران در کشور پرداختند و با اهدای خون خویش، از دین، استقلال، شرف مردم ایران و فرهنگ حسینی صیانت کردند و به شایستگی این روز؛ روز دانشجو نام گرفت."

"واقعه 16 آذر آغاز تبلور و تجلی روحیه استکبارستیزی و حق طلبی دانشجویان و دانشگاهیان ایران است. تداوم همین روحیه بود که دانشگاه را به عنوان یکی از ارکان و مراکز هدایت حضور مردمی به عرصه مبارزات انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی آورد و همین روحیه است که امروز آن را به سنگر جهاد علمی و پیشرفت کشور مبدل کرده است. اهدای شهدای بزرگوار هسته ای در راه پیشرفت و اعتلای میهن اسلامی تاکیدی دیگر بر زنده بودن این روحیه در دانشگاه و دانشگاهیان است."

"دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افتخار آن را دارند که در شصتمین سالروز بزرگداشت روز دانشجو در اولین سال ریاست جمهوری حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی میزبان حضور صمیمانه ایشان در میان دانشجویان و دانشگاهیان باشند."

"ضمن عرض خیر مقدم به محضر رئیس جمهور، بابت قبول زحمت و فراهم ساختن فرصتی مغتنم برای دانشجویان و دانشگاهیان که بتوانند در فضایی صمیمی پرسش ها و دغدغه های خود را با ایشان در میان بگذارند، صمیمانه از این حضور امید بخش تشکر می کنیم و موفقیت دولت تدبیر و امید را در تلاش برای شکوفایی ایران اسلامی آرزومندیم."