مجلس جک استراو را به تهران دعوت کرد 

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی علاء الدین بروجردی از سفر جک استرو وزیر خارجه پیشین انگلیس به کشورمان و دیدار با مسئولان و نمایندگان مجلس در آینده‌ای نزدیک خبر داد و افزود:عباسعلی منصوری آرانی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس برای فعال‌تر شدن گروه دوستی پارلمانی دو کشور و سفر جک استراو به تهران، دعوت‌نامه‌ای را برای او ارسال کرد و و استراو نیز از این دعوت استقبال کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سفر کاردار غیر مقیم انگلیس به تهران، گفت: آجی شارما در سفر به تهران ماموریت ویژ‌ه‌ای دارد تا با مقامات ایرانی رایزنی کند و اگر شرایط مهیا باشد نمایندگی انگلیس در تهران را فعال کند.