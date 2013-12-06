۱۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۰۵

بروجردی خبر داد:

مجلس جک استراو را به تهران دعوت کرد 

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از دعوت جک استراو وزیر خارجه پیشین انگلیس برای سفر به تهران خبر داد و گفت: این دعوت را گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس انجام داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی علاء الدین بروجردی از سفر جک استرو وزیر خارجه پیشین انگلیس به کشورمان و دیدار با مسئولان و نمایندگان مجلس در آینده‌ای نزدیک خبر داد و افزود:عباسعلی منصوری آرانی  رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس برای فعال‌تر شدن گروه دوستی پارلمانی دو کشور و سفر جک استراو به تهران، دعوت‌نامه‌ای را برای او ارسال کرد و و استراو نیز از این دعوت استقبال کرد.
 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سفر کاردار غیر مقیم انگلیس به تهران، گفت: آجی شارما در سفر به تهران ماموریت ویژ‌ه‌ای دارد تا با مقامات ایرانی رایزنی کند و اگر شرایط مهیا باشد نمایندگی انگلیس در تهران را فعال کند.
