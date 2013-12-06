۱۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۵

ساکت:

پرندگان مهاجر وارد آبگیرها و تالابهای بروجرد شدند

بروجرد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان بروجرد از ورود پرندگان مهاجر به آبگیرها و تالابهای این شهرستان خبر داد.

امیر ساکت پنج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به فصل کوچ پرندگان مهاجر در روزهای گذشته شاهد ورود این پرندگان به زیستگاههای طبیعی شهرستان بوده ایم.

وی تصریح کرد: آبگیرها، تالابها و زیستگاههای بکر و طبیعی در شهرستان پذیرای انواع پرندگان مهاجر از جمله فلامینگو، هواسیرها، انواع مرغابیها و...است.

ساکت ادامه داد: کوچ پرندگان مهاجر همزمان با فصل بارندگیها افزایش یافته که البته می بایست از حضور شکارچیان متخلف نیز غافل نباشیم.

وی عنوان کرد: وجود پرندگان مهاجر در تالابهای شهرستان به لحاظ زیست محیطی دارای اهمیت بوده که باید نسبت به حفظ این گونه ها تلاش کافی را داشته باشیم.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست بروجرد افزود: در صورت مشاهده هر گونه شکار غیر مجاز این گونه پرندگان با شکارچیان متخلف برخورد قانونی انجام خواهد شد.

