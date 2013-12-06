6 دفتر پيشخوان خدمات ثبت احوال در لرستان راه اندازی شد

حسین میردریکوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون شش دفتر پيشخوان خدمات ثبت احوال در شهرستانهای مختلف لرستان افتتاح شده که آخرین دفتر در شهرستان الیگودرز راه اندازی شد.

وی عنوان کرد: راه اندازی دفاتر پيشخوان خدمات ثبت احوال در راستای واگذاري بخشي از خدمات به بخش خصوصي مطابق دستورالعمل هاي ابلاغی از سوی دولت صورت گرفته است.

مدیر کل ثبت احوال استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر همه دفاتر پیشخوان افتتاح شده در استان مشغول ارائه خدمات به مردم هستند، عنوان کرد: همچنین افزایش این دفاتر پیشخوان در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

میردریکوندی با اشاره به ارائه 12 نوع خدمت در دفاتر پيشخوان خدمات ثبت احوال عنوان کرد: کاهش تردد شهروندان برای دریافت خدمات، تکریم ارباب رجوع و همچنین تسریع در خدمات دهی به مردم از مزایای راه اندازی این دفاتر است.

وی یادآور شد: در این راستا راه اندازی دفاتر پيشخوان خدمات ثبت احوال در دیگر شهرستانهای استان نیز در دستور کار قرار دارد.