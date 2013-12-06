تحصیل 1570 دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی ورامین/ ارتقای سطح علمی دانشجویان با تفکیک جنسیتی

محسن ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشگاه علمی کاربردی ورامین با رعایت ضوابط اخلاقی توانسته رشد کمی و کیفی خوبی را در میان دانشجویان ایجاد کند.

افزود: وقتی این دانشگاه در ورامین شروع به فعالیت کرد، تنها چند صد دانشجو در آن مشغول به تحصیل شدند، اما اکنون بیش از یک هزار و 570 دانشجو در این مرکز علمی به دنبال کسب علم هستند.

وی ادامه داد: دانشگاه علمی کاربردی ورامین سعی دارد تا با نیاز سنجی و بررسی معضلات شهری، رشته هایی را در این شهرستان دایر کند که بتواند گره ای از مشکلات شهر باز کند.

ممیزی اضافه کرد: امروز این دانشگاه مفتخر است که در کنار رشته های کاردانی، توانسته در رشته های کارشناسی نیز جذب دانشجو کند.

این مسئول عنوان داشت: رشته های امور فرهنگی با گرایش فرهنگی، حقوق با گرایش علوم ثبتی، معماری با گرایش معماری شهری، حسابداری با گرایش مالی، فناوری اطلاعات با گرایش شبکه های کامپیوتری در مقطع کاردانی، طراحی معماری با گرایش طراحی بیرونی، فناوری اطلاعات با گرایش شهرداری و بازیافت در مقطع کارشناسی از رشته های پرطرفدار این دانشگاه است.

وی بیان داشت: به دنبال آن هستیم که در کنار افزایش تعداد دانشجو، به لحاظ کیفی نیز این دانشگاه را در استان تهران بیش از پیش معرفی کنیم و به همین خاطر سعی داریم با جذب اساتید مجرب، سطح دانش دانشجویان را افزایش دهیم.

اجرای طرح تفکیک جنسیتی سطح علمی دانشجویان را ارتقا داد

ممیزی یادآور شد: با اضافه شدن دانشکده شماره یک، در حال حاضر دانشکده های دانشجویان مرد و زن از یکدیگر جدا شده و این امر علاوه بر ارتقای سطح اخلاقی و فرهنگی دانشگاه، سرانه آموزشی را افزایش داده و بالندگی این مرکز علمی را موجب شده است.

این مسئول دانشگاهی تأکید کرد: این دانشگاه افتخار دارد که در بحث تفکیک جنسیتی در سطح کشور پیشگام باشد و به عنوان یک الگو در بین دانشگاه های کشور مطرح شود.

وی افزود: بر اساس تحقیقات انجام شده از زمان اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه علمی کاربردی، سطح علمی و فرهنگی دانشگاه افزایش چشمگیری داشته است.

ممیزی گفت: به حول و قوه الهی سعی داریم تا با ایجاد اتحاد و همدلی بین کارکنان و اساتید دانشگاه، زمینه رشد و تعالی فرهنگی، علمی و اخلاقی دانشجویان را فراهم شود.