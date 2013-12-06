دانشجویان ابزار سیاسی دیگران قرار نگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسدالله ایمانی در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز با اشاره به فرا رسیدن 16 آذر و روز دانشجو گفت: 60 سال است که جنبش دانشجویی در ایران اسلامی به راه افتاده و طی این مدت اینان سه بحث مهم را پیگیری کرده اند.

امام جمعه شیراز ادامه داد: استکبارستیزی و مقابله با آمریکا و انگلیس، عدالت طلبی در مقابل زیاده خواهان و استقلال طلبی سه بحث مهمی است که جنبش دانشجویی آن را پیگیری کرده است.

وی با بیان اینکه در دولت اصلاحات گروهی قصد به حاشیه بردن جنبش دانشجویی را داشتند یادآور شد: در سال های دولت اصلاحات حرکت هایی انجام شد که 16 آذر را از هویت استکبارستیزی خارج و به مسایل جناحی و حاشیه ای معطوف کنند و از دانشجویان و دانشگاه به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کنند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تاکید کرد: اما خوشبختانه هویت جنبش دانشجویی که همان استکبارستیزی و مقابله با زیادی خواهان است اجازه بروز چنین انحرافی را نداد.

وی تاکید کرد: دانشجویان سیاسی مراقب باشند که ابزار سیاسی کاری قرار نگیرند بلکه همواره باید ویژگی های مهم خود را حفظ کنند.

آیت الله ایمانی در ادامه سخنان خود با اشاره به فرارسیدن 20 آذر سالروز شهادت آیت الله دستغیب گفت: آن چه که شهید آیت الله دستغیب را در نگاه امام(ره) عزیز کرده است موضع گیری های به حق در طول سال های 41 تا زمان شهادت است.

وی تاکید کرد: شهید آیت الله دستغیب در جلسه بررسی نهایی قانون اساسی در پاسخ به شبهات برخی از دگراندیشان به گونه ای صحبت کرد که امروز ما به علم و دانش او پی می بریم.

امام جمعه شیراز یادآور شد: در آن جلسه برخی از دگراندیشان شائبه جایگزینی بعد از فوت امام را مطرح کردند که در آن روز شهید آیت الله دستغیب اعلام کرد که هر گاه اکثر خلق حاضر شدند به اطاعت از ولی امر و فقیه عادل والله خداوند مثل خمینی(ره) و حتی بهتر از آن را بر اینان پیدا می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر امر ازدواج جوانان گفت: متاسفانه امروز فرقه های انحرافی برای اینکه جامعه خود را فراوان معرفی کنند دست به تکثر نسل زده اند و ما هم باید با هوشیاری توطئه های دشمن را شناسایی و نقشه فرقه های انحرافی را به موقع خنثی کنیم.