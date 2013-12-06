دستگاه های اجرایی به تعهدات خود در مناطق زلزله زده زهان عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، وجه الله خدمتگزار صبح جمعه در بازدید از مناطق زلزله زده زهان و در جمع مردم این منطقه با اشاره به اینکه نقش مردم در بازسازی چشمگیر بوده است، اظهارکرد: باید به ساکنان این منطقه بهترین خدمت را ارائه کرد.

وی تاکید کرد: تمامی مسئولان باید با سرعت و دقت همان طور که در ابتدای این واقعه در منطقه حضور داشته اند تا پایان کار نیز حضور جدی داشته باشند.

وی با بیان اینکه در زلزله سال گذشته زهان 45 روستا دچار خسارت شد، تصریح کرد: در این زلزله 23 نفر مصدوم و متاسفانه شش نفر جان خود را از دست دادند.

خدمتگزار با اشاره به اینکه بیش از دو هزار واحد مسکونی در این زلزله دچار خسارت شد، ادامه داد: 193 واحد بالای 60 درصد خسارت، 500 واحد بین 30 تا 60 درصد و بیش از یک هزار واحد نیز زیر 30 درصد خسارت داشته است.

وی با بیان اینکه چهار میلیارد تومان کمک بلاعوض از سوی دولت به زلزله زدگان استان پرداخت شده است، تصریح کرد: 25 میلیارد تومان تسهیلات با سود پنج درصد و 15 ساله به زلزله زدگان تعلق گرفته است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه اجرای طرح هادی و زیر ساختهای منطقه زلزله زده باید با جدیت دنبال شود، عنوان کرد: دستگاه های اجرایی هر تعهدی که مردم این منطقه داده اند را عملی کنند.

وی با اشاره به اینکه باید تعهدات دولت قبل و مسئولان قبلی دستگاه های اجرایی عملیاتی شود، تصریح کرد: مسئولان تمام تلاش خود را برای خدمت به مردم مناطق زلزله زده به کار گیرند.

خدمتگزار با بیان اینکه اگر از اهالی مناطق زلزله هنوز کسی اقدام به دریافت تسهلات نکرده اکنون نیز می تواند اقدام به دریافت این تسهیلات داشته باشد، افزود: در تامین اعتبار برای بازسازی این مناطق مشکلی نداریم.

وی با بیان اینکه به هریک از زلزله زدگانی که متقاضی بازسازی بوده اند 12.5 میلیون تومان تسهیلات و دو میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت شده است، عنوان کرد: اگر واحدی هنوز نیاز به تسهیلات برای اتمام کار دارد می توانیم دو میلیون تومان تسهیلات دیگر از طریق معرفی بنیاد مسکن پرداخت کنیم.

خدمتگزار ادامه داد: در راستای ایجاد بارگاه های بهداشتی زرشک نیز جهاد کشاورزی آمادگی دارد به روستایییان تسیهلات مورد نیاز را پرداخت کند.