16 آذر روز ایستادگی در برابر استعمار غرب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی ظهر جمعه در خطبههای این هفته نمازجمعه ابهر، با بیان اینکه جنبش دانشجویی در ایران اسلامی در طول 60 سال گذشته همواره با استکبارستیزی و عدالتطلبی و استقلالخواهی معرفی شده است افزود: این شاخصه باید به عنوان برگ زرینی در کارنامه پرافتخار این جنبش ماندگار بماند.
وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری نیز از دانشجویان خواستهاند عدالت را در همه ابعاد آن از مسوولان مطالبه کنند وهمچنین به دانشجویان سفارش کردهاند باید سیاستگر و دارای قدرت تحلیل سیاسی باشند، نه سیاستباز و سیاستزده، و امروز نیز هر حرکتی بیرون از این چارچوب، خارج از جنبش دانشجویی و یک مسئله بدلی و انحرافی است.
امام جمعه ابهر به روز جهانی حقوق بشر اشاره کرد و گفت: در پی فجایعی که ایالات متحده آمریکا و اروپا در طول قرن بیستم و طی دو جنگ جهانی به ویژه جنگ جهانی دوم به وجود آوردند، برای پاک کردن اذهان جهانی از این فجایع و جنایت به حربهها و روشهای زیادی متوسل شدند که حقوق بشر یکی از مهمترین این حربهها و روشها بود و در این زمینه آمریکا پیشقدم بوده است.
حجت الاسلام رحیمی گفت: همچنین همانطوری که در ظاهر آمریکا بیشترین ادعا را در این زمینه دارد، به همان نسبت بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان است و سابقه درخشانی در زمینه نقض حقوق بشر دارد و این ناقض حقوق بشر بودن، هم در داخل آمریکا و هم در خارج مصادیق فراوانی دارد و این در حالی است که زندانهای مخوف، وضعیت وحشتناک زندانهای گوانتانامو، وضعیت حقوق بشر در عراق و افغانستان، این همه مردمکشی سوریه و عراق و افعانستان و دهها کشور دیگر، از علامات حقوق بشر آمریکا است و 10 سال جنگ در ایران که 2 سال آن داخلی و 8 سال خارجی بود نیز از مصادیق بارز این نوع حقوق بشر آمریکا است.
وی با یادآوری اینکه برنامه فتنه 88 که از خارج رهبری میشد نیز از علایم حقوق بشر آمریکا است تاکید کرد: در این زمینه میتوان به شهادت دستغیب و شهدای هستهای که آنهم از علایم حقوق بشر آمریکا است، اشاره کرد.
امام جمعه ابهر در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه همه باید تلاش کنیم دلمان را به دلپذیر واقعی بدهیم و از عشقهای مجازی و مادی نامقدس پرهیزکنیم افزود: در عشقهای مجازی و مادی نامقدس، انسان دیوانهوار به چیزی علاقه پیدا میکند و هر چه دارد در پای آن میریزد. در واقع، منظور از عشق در اینجا، جاذبه نیرومندی است که دو انسان را به گناه و آلودگی و سقوط در لجنزار عصیان میکشاند و هر چه در نکوهش آن گفته شود،کم است.
زنجان -خبرگزاری مهر: امام جمعه ابهر، با اشاره به 16 آذر روز دانشجو، گفت: 16 آذر به عنوان روز مقاومت و ایستادگی دانشجویان این سرزمین در برابر استعمار غرب و استبداد و خودکامگی در دفتر تاریخ این سرزمین به یادگار ثبت شده است.
