بخش عظیمی از چالش های اجتماعی بوسیله وقف مرتفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس سلامتی صبح جمعه در چهارمین نشست ادارات ثبت اسناد و اوقاف سمنان در محل کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان با اشاره به وجود روایات متعدد در خصوص وقف افزود: با توجه به احادیث و روایات نقل شده در این باب می توان به اهمیت آن پی برد.



وی تصریح کرد: اولین واقف جهان اسلام پیامبر گرامی اسلام بوده که در سال سوم هجرت املاکی را وقف کرد و تولیت آن را به حضرت زهرا (س) سپرد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان با اشاره به لزوم تکمیل بانک اطلاعات ثبتی املاک موقوفات اظهار کرد: با پی گیری اخذ اسناد مالکیت موقوفات و تکمیل بانک اطلاعات ثبتی املاک موقوفات و وارد کردن اطلاعات ثبتی املاک در سیستم کاداستر هیچ کس نمی تواند ذره ای به املاک موقوفات تعرض کند.

83 جلد سند مالکیت موقوفات سمنان اخذ شد

رئیس اداره حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان نیز در این جلسه با بیان اینکه این نشست در راستای هم اندیشی پیرامون مسائل ثبتی املاک موقوفه برگزار شده است، افزود: تثبیت مالکیت موقوفات و درج اطلاعات املاک آن در سیستم کاداستر یکی از اولویت های ویژه در اداره حقوقی و ثبتی این اداره کل است.

صادق اصغری علایی با اشاره به برگزاری نشست های متعدد مدیران و کارشناسان دو اداره کل در راستای اجرایی شدن این مهم گفت: با پی گیری های صورت گرفته توسط کارشناسان اداره کل اوقاف و امور خیریه در سطح شهرستان طی شش ماه اول سال 83 جلد سند مالکیت موقوفات اخذ شد.

راه اندازی خیمه معرفت در نمایشگاه کتاب سمنان

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سمنان نیز در این نشست با اشاره به برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب در این شهر گفت: خیمه معرفت در این نمایشگاه با هدف افزایش شناخت مردم نسبت به مسایل دینی و پاسخگویی به شبهات و مسایل شرعی بر پا شده است.

حجت الاسلام سید سعید تقوی افزایش سطع معرفتی مردم در برهه کنونی را یکی از ضروریات عنوان کرد و اظهار داشت: اداره بقاع متبرکه و گسترش فرهنگ ائمه اطهار و اهل بیت یکی از رسالت های خطیر اداره اوقاف و امور خیریه سمنان است.

وی با اشاره به تبلیغات سوء دشمن از طرق مختلف با هدف دور کردن نسل جوان از مسائل اعتقادی و ایراد شبهه در این خصوص عنوان کرد: یکی از سرمایه های اصلی کشور عزیزمان، نسل جوان است و مشاهده می کنیم دشمن با استفاده از ابزار های مختلف قصد دارد تا با ایراد شبهات جوانان را از مسائل اعتقادی دور کند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سمنان افزود: در این شرایط ما وظیفه داریم با ارائه مشاوره و پاسخگویی مناسب به سوالات ایجاد شده نسبت به رفع این شبهات اقدام کنیم.

تقوی در خاتمه گفت: یکی از اولویت های اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سمنان برپایی خیمه های معرفت در برنامه های مختلف خود و در اماکن مناسب با استفاده از روحانیان و کارشناسان متخصص است.