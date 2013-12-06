جشنواره کشوری " از قلم تا قدم " در مازندران برگزار می شود

حمید لزگی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: مهلت ارسال آثار به اين جشنواره تا 20 آذر است و موضوعات آن شامل فرهنگ و مذهب نوشت، اجتماع نوشت، شهدا نوشت، بانو نوشت، آقا نوشت و نيز معرفی شهدای دانشجو، نقش بسیج و جهاد اقتصادی، نقش بسیج و تولید ملی، سبک زندگی اسلامی، انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی، انتقال ارزش های دفاع مقدس به نسل امروز، مکتب عاشورا، درس ها ، عبرت ها و مسئولیت های ما، حجاب و عفاف، ارزش والای زن مسلمان ایرانی، فعالیت های بسیج دانشجویی و جنگ نرم است.

وي انعكاس گسترده و ترویج فرهنگ انقلاب اسلامی در فضای مجازی، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و احیاء و حفظ ارزش‌های دفاع مقدس، انعكاس و ترویج حقایق فعالیت های فرهنگی و سیاسی در جامعه، تهیه بانك اطلاعاتی از شهدای دانشجوی ایران و تولید محتوایی و تجمیع اطلاعات فرهنگی و سیاسی درمحیط ‌های تحت وب را از جمله اهداف اين جشنواره برشمرد.

مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه هاي مازندران ادامه داد: تشويق وبلاگ‌نويسان به فعاليت در زمينه دفاع مقدس و معطوف كردن نگاه خوانندگان به وبلاگ های دفاع‌مقدس، یافتن راه‌های نو و جذاب برای توسعه و ترویج فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی، جهت‌دهی به فرهنگ وبلاگ نویسی و وارد كردن مفاهیم دینی و فرهنگی به فضای وبلاگ‌ها و افزایش ضریب نفوذ محتوایی فرهنگی و سیاسی در بستر اینترنت با استفاده از ابزارهای نو و از طریق فن وبلاگ نویسی از ديگر اهدافي است كه براي اين جشنواره در نظر گرفته شده است.

مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه هاي مازندران همچنین گفت: اولين كنگره بزرگداشت 240 شهيد دانشجويي استان و 2 شهيد گمنام دانشگاه مازندران بعد از نماز مغرب و عشاي شنبه 16 آذر در مسجد امام جعفر صادق(ع) پرديس دانشگاه مازندران در بابلسر برگزار خواهد شد.

اين مسئول با بيان اينكه در اين كنكره سردار سلامي جانشين سپاه پاسداران به سخنراني خواهد پرداخت و سيد جواد هاشمي مجري گري مي كند افزود: رونمايي از سرود حماسي شهداي دانشجويي با اجراي حامد زماني و نيز رونمايي از تمبر كنگره به همراه يك نرم افزار از جمله برنامه هاي اين كنگره خواهد بود.