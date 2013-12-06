16 آذر روز تحقیر استکبار جهانی از سوی دانشجویان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت افزود: شانزدهم آذر ماه به عنوان روز پر افتخار و سندي بر حقانيت ايران اسلامي در کشور به ثبت رسیده است.

وی همچنین با بیان اینکه بهترين شيوه براي پاسخگويي به سيل تهاجمات و کينه‌ توزي ‌هاي دشمنان و غرب جهاد علمي و عملي دانشجويان است، اظهار داشت: دانشجويان با اراده و غيور ايران اسلامي باید با گام ‌هاي قوي در راه خودکفايي و همچنين تحقق و اجراي فرمان اقتصاد مقاومتي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي بردارند.

خطیب جمعه رشت گفت: جهاد علمي دانشجويان در صحنه‌ هاي مختلف توليد علم و صنعت امروز بيانگر عزم و ارده قوي آنان برابر دشمنان و نوعي استکبار‌ستيزي است.

وی در ادامه به سالروز ولادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام اشاره کرد و اظهارداشت: این امام همام در علم، تواضع، مكارم اخلاق، كثرت صدقات، سخاوت و بخشندگي بی نظیر و بدانديشان را با عفو و احسان بيكران خويش تربيت مي فرمود.

آیت الله قربانی گفت: از امام موسی بن جعفر دریای بیکرانی از معارف اسلام در توحید، نبوت، امامت، معاد، احکام و آداب تربیتی ـ اخلاقی در قالب هزاران حدیث کوتاه و بلند و شاگردان عالم عامل، و سیره عملی ارزشمند در میدان‌ های مختلف و نسلی پاک و با برکت به یادگار مانده است.

وی در ادامه با دعوت همگان به تقواي الهي اذعان داشت: تقوا يکي از بهترين مراتب انساني است که مي‌تواند انسان را از هر نوع گزندي مصون و محفوظ نگهدارد.

امام جمعه رشت تصريح کرد: مسير حق را باید شناخت البته تشخيص مسير حق از باطل سخت و نياز به دقت و تفکر عميق دارد.

وی همچنین در خطبه های این هفته نماز جمعه به سالروز تشکیل شورای انقلاب فرهنگی به فرمان امام خمینی (ره) در سال 1363 ، شهادت آیت الله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان در سال 1360 و عملیات مطلع الفجر در سال 1360 اشاره کرد.