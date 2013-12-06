رشادت ها و استکبار ستیزی دانشجویان در طول انقلاب ثابت شده است

به گزارش خبرنگارمهر، حجت السلام «قاسم لیوانی» در خطبه های نماز عبادی – سیاسی جمعه شهر گرگان افزود: پس از کودتای 28 مرداد در سال 32 و با بازگشت شاه به ایران، کاردار آمریکا نیز در روز 14 آذر وارد ایران شد که موجب شد تا دانشجویان دانشگاه تهران دست به تظاهرات و راهپیمایی بزنند .

وی خاطرنشان کرد: در روز 15 آذر و با ادامه تظاهرات دانشجویی چندین نفر از دانشجویان به دست پلیس دستگیر شدند و سپس پلیس به دانشگاه ریخت و این هجوم باعث تعطیلی دانشگاه های مختلف دانشگاه شد؛ اما دانشکده فنی تعطیل نشد و دانشجویان در کلاسهای درس حاضر شدند، در روز 16 آذر با سخنرانی یکی از دانشجویان در مخالفت با ورود بی اجازه پلیس به دانشگاه، پلیس به دانشکده ریخت و تیراندازی کرد که سه نفر از دانشجویان شهید شدند.

به گفته وی، همزمان با این حادثه نیکسون معاون رئیس جمهور وقت آمریکا نیز وارد ایران شد و در روز 18 آذر در محل شهادت دانشجویان از سوی مسئولین دانشگاه دکترای افتخاری حقوق را دریافتن کرد که به نوعی ریشخند به شهادت این دانشجویان بود.

خطیب موقت جمعه گرگان در ادامه گفت: روز 18 آذر همچنین روزیست که سازمان ملل قبول کرد که رژیم بعث عراق آغاز کننده جنگ بوده است،تا سال 70 سازمان ملل مردد بود که آغاز کننده این جنگ را ایران یا عراق معرفی کند اما با ایستادگی مردم دنیا مجبور شد به ناگزیر عراق را آغاز کننده جنگ معرفی کند.

لیوانی در ادامه اظهار کرد: 19 آذر نیز مصادف با تشکیل شورای انقلاب فرهنگی است که از نهادهای مهم فرهنگی کشور است، نهادهای فرهنگی زیادی در کشور فعالیت می کنند که گاهی برخی موازی کاری ها نیز ایجاد می شود، بهتر است همه نهادهای فرهنگی زیر یک چتر قرار بگیرند تا همه یک کار انجام دهند و از موازی کاری ها جلوگیری شود.

وی در ادامه با اشاره به 20 آذر و سالروز سومین شهید محراب، آیت الله دستغیب به دست منافقان کوردل در سال 60 گفت: ایشان از علما و روحانیون بزرگ کشور بودند که شهادتشان فقدان بزرگی را در کشور ایجاد کرد.

خطیب جمعه موقت گرگان در خطبه اول نماز عبادی – سیاسی جمعه این هفته گرگان ضمن تبریک میلاد با سعادت امام محمد باقر(ع) گفت: دوران امامت این امام همام مصادف با اواخر حکومت بنی امیه و اختلافات درون گروهی امویان، و مخالفت های بنی عباس و علویان بود.

لیوانی افزود: این درگیری ها موجب شد امام باقر(ع) بتواند کلاس های درس بزرگی برگزار کند و در آنها احادیث و روایات پیامبر(ص) و احکام و آموزه های دینی و فقهی را گسترش دهد.