هدف دشمن ریشه کنی دانش هسته ای ایران است/ نرمش قهرمانانه دسترسی به آرمانها را آسان می کند

به گزارش خبرنگار مهر از همدان، علیرضا زاکانی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز عبادی سیاسی همدان با بیان اینکه بیان موضوع فناوری هسته ای در مواجهه غرب با حق مسلم ایران موضوعی است که در ذهن همه مشخص است، بیان کرد: سیر طبیعی تاریخ به سمت پیروزی حق بر باطل است اما غربی ها می کوشند که باطل بر حق غلبه کند.

وی با بیان اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب سه نگاه در این زمینه وجود داشت، ابراز داشت: نگاه نخست همه توجه خود را به آرمان ها معطوف و حقیقت را فراموش کرده بود، نگاه دوم واقعیت را در نظر می گرفت و آرمان ها را فراموش کرده بود اما نگاه سوم که نگاه رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری نیز هست نگاه به واقعیت ها است که در دل این واقعیت ها آرمان های انقلاب هم نهفته است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر امروز بحث نرمش قهرمانانه مطرح شده هدف دستیابی به آرمان های انقلاب است، عنوان کرد: اگر امروز استکبار فناوری هسته ای را به این بهانه که به دنبال بمب هسته ای هستیم مطرح کرده و اگر حمایت و مقاومت ملت ها در برابر زیاده خواهی دشمنان را تروریسم می داند و خود آنها انواع جنایت را انجام می دهد و اگر شعار جدی انقلاب اسلامی یعنی آزادی قدس را به معنی اخلال در منطقه می دانند، همه از موضع حق خواهی ایران است.

زاکانی با بیان اینکه امروز در گردنه و پیچ حساسی هستیم، ادامه داد: اگر دقت لازم صورت نگیرد آسیب زیادی خواهیم خورد.

وی با بیان اینکه چهار دور مذاکرات داشته ایم، افزود: دور نخست زمانی بود که تیم مذاکره کننده در سال 80 به مسئولیت آقای روحانی کار مذاکره را آغاز کردند.

بیش از 98 درصد فرایند غنی سازی را بومی کرده ایم

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نشست بروکسل ایران تعهد داد که 23 سانتریفیوژ تعطیل شود، ابراز داشت: چندی پیش شبکه سخن پراکنی بی بی سی مستندی را پخش کرد که پشت صحنه ماحصل مذاکرات بود.

علیرضا زاکانی با بیان اینکه شش قطعنامه از شورای حکام انرژی اتمی گرفتیم، ادامه داد: همین شش قطعنامه مقدمه ای شد که پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل بفرستند.

وی با بیان اینکه 9 نشست با کشورهای شش گانه از سال 87 تا سال 92 انجام شده است، اظهار داشت: امروز ماحصل این، فرایند غنی سازی است که بیش از 98 درصد آن را بومی کرده ایم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از بزرگترن و فعالترین افراد که در این محور حرکت کرد و استقلال و بزرگی را به ارمغان آورد مرد خاک همدان شهید احمدی روشن است، بیان کرد: شهید احمدی روشن با ایستادگی و مقاومت و حضور پیگیر خود شرایط را فراهم کرد و او برای همه ایرانیان یک افتخار است.

زاکانی با بیان اینکه اسرائیل این رژیم اشغالگر ام پی تی را نپذیرفته است، افزود: ولی ایران ام پی تی را پذیرفته و هم مسئولیت معاهده را می پذیرد و هم حقوق آن را می خواهد اما استکبار می گوید شما حقوقی ندارید.

وی با بیان اینکه در 9 دور مذاکره در ژنو، ترکیه، بغداد، روسیه و قزاقستان شرایط به شکلی پیش رفت که غربی ها شروع به عقب نشینی کردند، اظهار داشت: ایران پیشرفت خود را داشت تا جایی که در نطنز 18 هزار سانتریفیوژ داریم که هشت هزار آن روشن نشدند و 10 هزار دیگر در حال کار کردن هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خواسته مطلوب دشمن این است که دانش هسته ای در ایران ریشه کن شود، ادامه داد: دشمن می خواهد فناوری هسته ای در ایران منهدم شود اما ایران از این مرحله گذشته است و فناوری هسته ای ایران دیگر منهدم نمی شود.

ایران به دنبال بمب هسته ای نیست

علیرضا زاکانی با بیان اینکه کفر بیان می کند که نباید به سمت بمب هسته ای بروید، ادامه داد: ایران نیز به دنبال بمب هسته ای نیست.

وی با بیان اینکه دشمن می گوید حق بهره مندی از فناوری هسته ای را دارید اما حق غنی سازی ندارید و ما به شما فناوری را می دهیم، بیان کرد: به ایران ثابت شده که غربی ها دروغ می گویند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران در افق و اوج استفاده از فناوری هسته ای است، ادامه داد: باید به تیم مذاکره کننده اعتماد کنیم و مسئولیت های آنها را نیز یادآور باشیم و از آنها مطالبه کنیم که در مقابل اعتماد امانت دار خوبی باشند و نسبت به دشمن و توطئه های دشمن بدبین باشند.

زاکانی با بیان اینکه نباید از حق مسلم خود بگذریم، ادامه داد: 20 یا 30 سال دیگر انرژی فسیلی تمام می شود و اکنون غربی ها به ایران محتاج هستند اما پس از پایان یافتن انرژی فسیلی می خواهند ایران به آنها محتاج شود.

وی با بیان اینکه توانمندی های ایران فوق العاده است و باید آن را پاس بداریم، اظهار داشت: باید در صحنه بین الملل از حقوق خود در حد عالی استفاده کنیم.