به گزارش خبرنگار مهر با گذشت سه سال از استان شدن البرز، گویی هنوز استانی تشکیل نشده است و عده‌ای کماکان در تصورات شهرستانی سیر می‌کنند، موضوعی که موجب شده تا استاندار جدید البرز نیز آن را در شورای اداری استان مطرح کند و مدیران استانی را مورد خطاب قرار دهد.

یکی از مصادیق توقف البرز در شهرستان کرج برگزاری همایش‌هایی است که روزانه شاهد آن هستیم.

تصور کنید در حالی که یک روز شلوغ کاری و پر خبر را پشت سرگذاشته‌اید، درست در دقیقه 90 با ارسال پیام کوتاه از شما به عنوان خبرنگار دعوت شود تا در یک برنامه پوششی حضور پیدا کنید، صدالبته مسلم است که شما بالگرد اختصاصی برای رسیدن به سرعت برق و باد به برنامه‌ها را ندارید، به هر روی به حکم رسالت ذاتی با اعمال شاقه راهی برنامه می‌شوید، برنامه‌ای که نه مجریان برگزاری آمادگی اجرا دارند و نه میزبانان خودشان را برای حضور مهمانان آماده کرده‌اند... .

عدم اطلاع رسانی به موقع و برنامه‌ریزی قبلی برای دعوت به برنامه‌ها، نداشتن هدف در برگزاری همایش‌ها، تبلیغات دستگاه‌ها در برنامه‌ها با کیفیت نازل، فقدان اطلاعات به روز از نحوه تشریفات در همایش‌ها و... دلایلی است که موجب شده در بحث برنامه‌های استانی همواره یک گام عقب تر و در سطح شهرستانی عمل کنیم.

همایش های بدون خروجی در استان تعطیل شود

آنچه سیدطاهر طاهری استاندار البرز در نخستین جلسه شورای اداری استان پس از انتصاب خود در سالن شهدای دولت مطرح کرد و خطاب به مسئولان استان تأکید کرد که همایش‌های بدون خروجی را در استان تعطیل کنند.

وی تصریح کرد: البرز استانی است که روزانه در نقاط مختلف آن همایش برگزار می‌شود و انتظار هم بر آن است مسئولان ارشد استان در تمامی آنها حضور پیدا کنند، چطور این امر ممکن خواهد بود؟

به واقع تصورش هم کمی عذاب‌آور است که همزمان در یک ساعت مشخص چند برنامه در چند نقطه از شهر با فاصله چندصد متری برگزار شود و انتظار هم بر آن باشد تمامی مسئولان و خبرنگاران در آن حاضر شوند و بعد هم به رغم تمام کاستی ها و نقاط ضعف، دستگاه برگزار کننده برنامه از خبرنگاران و مسئولان طرح گلایه کند.

شاید مسئولان امر با تمام موانع و مشکلات، خود یا نماینده‌شان را به برنامه‌ها برسانند اما خبرنگاران این استان که بدون هیچ امکاناتی مجبور به حضور در تمام برنامه ها هستند و بعد از آن نیز موظف به تهیه و تولید خبر بر مبنای سه اصل سرعت، دقت و صحت هستند کارشان دشوارتر خواهد بود؛ اینجا است که بازنگری در جدول زمانبدی برنامه های استان و سطح برگزاری آنها ضرورتی مهم تلقی می شود.

تقویم برنامه های اجرایی استان تدوین شود

طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه همایش‌های بدون خروجی استان باید تعطیل شود، گفت: برگزاری هر همایش و برنامه ای روند و پروسه مشخصی دارد که مجریان امر باید به آن توجه داشته باشند.

وی افزود: در استان البرز بدون هیچ برنامه ای روزانه چند همایش برگزار می‌شود که خروجی چندان قابل توجهی هم ندارد و این امر دقت نظر ویژه مسئولان را می طلبد.

استاندار البرز تصریح کرد: در این راستا هرگونه همایش بدون خروجی و بار علمی و اجتماعی باید تعطیل شود و روند برگزاری هر همایشی با برنامه ریزی قبلی باشد.

استاندار البرز تأکید کرد: به همین منظور تقویم اجرایی از همایش ها و برنامه های استان باید تدوین شود تا روند برگزاری با برنامه‌ریزی اجرایی شود و با هماهنگی بتوان در تمام آنها حضور پیدا کرد.

تذکر طاهری استاندار البرز قطعاً سرآغازی برای ورود عملیاتی مدیران استان بالاخص روابط عمومی ها در نحوه برگزاری همایش‌های استانی است. بازنگری در روند برگزاری برنامه ها و تدوین تقویمی از برنامه‌های هر دستگاه به صورت مجزا و تجمیع آنها درقالب برنامه های هفتگی و ماهانه روندی است که سر و سامانی بر بی‌برنامگی ها در این استان خواهد داشت.

از سوی دیگر تلاش برای هرچه پر بارتر برگزار شدن برنامه ها و همایش ها با تدوین سیاست ها و برنامه های جامع و مدون و تلاش روابط عمومی ها برای دستیابی به اطلاعات روز در این حوزه می تواند حرکتی بر ایستایی البرز از سطح شهرستانی به استانی باشد.

قطعاً طرح پیشنهادی تدوین « تقویم اجرایی همایش های استانی» ایده ای مناسب و تصمیمی راهگشا برای رفع بسیاری کاستی ها در حوزه برگزاری همایش های استانی خواهد بود و زمینه را برای آمادگی هر چه بیشتر و پوشش رسانه ای برنامه های استانی فراهم خواهد ساخت و خبرنگاران نیز به جای آنکه نقش تریبون را ایفا کنند به تحلیل اخبار و رویدادها خواهند پرداخت.

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گزارش: سپیده غفاری