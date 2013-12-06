حجت الاسلام سید جلال رضوی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک سوم ماه صفر، میلاد امام محمدباقر(ع) بیان کرد: اهل بیت(ع) مامور به تشکیل حکومت اسلامی و فعالیت‌های سیاسی در کنار فعالیت‌های دینی در عصر ولایت و امامت خود بودند تا زمینه تبلیغ و رشد علوم و دین اسلام در عصر امامت‌های بعد را فراهم کنند و با تدبیر به تشکیل جامعه‌ای توحید محور بپردازند.

وی در ادامه عنوان کرد: طی عصر امامت امام صادق(ع) با فراهم آمدن زمینه‌ای که از زمان امام سجاد(ع) ایجاد شده بود، جهاد علمی ائمه با پیدایش تفکر نوین به پرچمداری زین العابدین(ع) آغاز و در زمان امام صادق بنیاد این فعالیت های علمی - دینی توسعه و زمینه‌های رشد و بروز در زمینه‌های مختلف علمی ظهور و ادامه یافت و در این زمان نفسی تازه کرد و به بهره وری رسید.

این استاد حوزه تصریح کرد: دشمنان اسلام در تمام اعصار همچون خفاشان تاریک پرست حاضر به دیدن نور علم و شریعت توحیدمحور سردمداران اسلام نبودند و نه تنها به مخالفت با ایشان می‌پرداختند بلکه شاگردانشان را نیز مورد تهدید و آزار قرار می‌دادند تا جایی که امام معصوم به یاران و شاگردانش دستور سفر و هجرت می‌داد تا جانشان در امان بماند که باز هم مورد تعقیب و کنترل دشمنان کوردل بودند.

حجت الاسلام رضوی ادامه داد: تمام ائمه اسلام بر این امر تلاش داشتند که شیعه نباید متزلزل شود که نقطه اوج این تلاش را در قیام و جانفشانی سالار شهیدان و 72 یار باوفایشان می‌توان دید که امام سجاد(ع) نیز این راه را ادامه و این وظیفه خطیر را نسل به نسل به دیگر ائمه انتقال دادند تا از اصول اعتقادی خود عقب ننشینند.

وی با اشاره به نقش امام باقر(ع) در حفظ مذهب تشیع گفت: امام باقر(ع) این سیاست با دیانت را به پیروی از اجداد مبارک خود ادامه دادند وبا راه اندازی شبکه علمی گسترده و دانشگاهی خود علوم و دین اسلام و مذهب تشیع را نشر و به توسعه بنیه‌های علمی دینی جامعه پرداخت که در زمان امام صادق مذهب شیعی به طور رسمی پایه گذاری شد.

نائب رئیس مجمع نمایندگان حوزه علمیه قم افزود: امامان شیعه نه تنها به تدریس علوم دینی پرداختند بلکه با اعزام شاگردان مورد وثوق و توانای خود به مناطق محروم از دین و دور افتاده که امکان دسترسی کمتری به امام داشتند، دین و علوم زمان را نشر می‌دادند.

وی با بیان نشانه‌های رشد دینی و مذهب علمی امام باقر(ع) در عصر حاضر گفت: امروزه به فضل الهی نشانه‌هایی از دینداری در جامعه ایرانی اسلامی نمایان است که علوم اهل بیت(ع) است که سینه به سینه نقل شده و اکنون در اختیار ما قرار گرفته و باید در حفظ آن بکوشیم چرا که کمپانی‌های ضد اسلامی و ضد خداپرستی در سطح وسیع جهانی می‌کوشند تا اسلام توسعه نیابد.

حجت الاسلام رضوی خاطرنشان کرد: ام القرای اسلام امرزوه ایران است که موفق به اقتباس معارف دینی و نشر و گسترش آن شده و با فهم و کسب تقوا و برداشت علوم قرآنی در جهان به فعالیت‌های تبلیغی گسترده‌ای دست می‌زنند تا عقول روشن ضمیران و خداپرستان را سیراب کنند.

این استاد حوزه علمیه تصریح کرد: باید بدانیم حکومت وسیله‌ای برای بیداری اسلامی اهل بیت است که تمام اعصار گذشته مقدمه ساز اعصاری اند که مسلمین به بلوغ اندیشه و فکر و علم و دین برسند.

وی با اشاره به نقش امام محمدباقر (ع) در نشر دین اسلام و علوم مختلف گفت: بیداری و بالندگی علمی مذهبی اسلام امروز مدیون فعالیت های امام باقر (ع) است که امروزه در میدان جهاد علمی از دانشمندان هسته ای و دانشگاه های کوچک گرفته تا مراکز بزرگ علمی و هسته ای همه مدیون علومی است که توسط ائمه و خصوصا امام باقر و امام صادق(ع) و شاگردان ایشان در این زمینه بجا مانده و تحویل ما داده شده است.

حجت الاسلام رضوی تاکید کرد: دین تمام بعدی و کامل و جامع منطبق بر دستورات الهی است که به واسطه رسول اکرم و نائبان برحقشان در اختیار ما قرار گرفته و هرآنچه از رشد و بالندگی علمی و دینی در جهان امروزی است همه مطابق با فرمان رسول الله(ص) است که به رشادت و موفقیت و تعلیم وتعلم ختم شده است.



