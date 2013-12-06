لاریجانی درگذشت نلسون ماندلا را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام دکتر علی لاریجانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فقدان آقای نلسون ماندلا قهرمان بزرگ مبارزات نژادپرستی و آزادیخواهی موجب تاسف گردید. مرحوم نلسون ماندلا در سراسر طول زندگی خود مبارزه و مخالفت با تبعیض نژادی و آپارتایتد را به منظور ریشه کنی و نفی این دستاورد استعمار، اصل و مبنا قرار داد که از این منظر برای جهانیان شناخته شده است. او نماد قیام‌های ضد نژادپرستی بود و اقدامات وی آموزه‌ها و الگویی برای همه آزادیخواهان و آزاداندیشان است. اینجانب از سوی خود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تسلیت این ضایعه به ملت، پارلمان و دولت دوست آفریقای جنوبی امیدوارم اندیشه‌های انسان دوستانه آقای نلسون ماندلا برای جهانیان روشن و درخشان باقی بماند و جاوید باشد.