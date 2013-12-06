مردم كردستان لياقت بهترين خدمت ها را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدين مجتهدي ظهر امروز در خطبه هاي نماز جمعه سنندج اظهار داشت: از بدو پيروزي انقلاب اسلامي ايران تاكنون مردم كردستان در تمامي برنامه ها و مناسبت ها مشاركت داشته اند و به همين دليل لازم است كه مسئولان نيز با تمام توان در خدمت به مردم آمادگي داشته باشند.

وي ادامه داد: هر چند كه در طول سه دهه اخير اقدامات بسيار خوبي در راستاي توسعه كردستان صورت گرفته است ولي بايد به اين نكته هم توجه داشت كه اين استان نيازمند خدمات بهتري است و ما انتظار داريم كه دولت جديد بتواند ضمن بهره برداري از تمامي ظرفيت هاي در اختيار در اين بخش اقدامات بهتري را اجرايي و عملياتي كند.

نماينده مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبري و امام جمعه سنندج يادآور شد: استان كردستان به دليل داشتن محروميت هاي مختلف نيازمند نگاه ويژه است و به همين دليل هم بايد با جلب مشاركت خود مردم و همچنين حضور مديراني توانمند فرصت هاي بهتري براي خدمت به مردم اين خطه از ايران اسلامي فراهم شود.

وي با اشاره به تغيير استاندار كردستان از سوي هيئت دولت عنوان كرد: استاندار سابق كردستان خدمات زيادي را در اين استان انجام داد و به همين دليل هم ما بايد قدردان اين زحمات باشيم و اميدواريم كه استاندار جديد و مديراني كه وي به كار می گیرد نيز در مسير خدمت رساني صادقانه به مردم به موفقيت هاي بهتري دست پيدا كنند.

ماموستا مجتهدي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع امنيت در كشور به ويژه استان كردستان اشاره كرد و افزود: به بركت وجود نظام جمهوري اسلامي ايران و با عنايت به حضور و مشاركت همه جانبه مردم در صحنه امروز ايران اسلامي به نمونه و الگويي عيني در خصوص امنيت در جهان تبديل شده است.

وي در پايان ضمن تاكيد بر حضور و مشاركت مردم در تمامي عرصه ها يادآور شد: حضور مردم ضامن اقتدار و عزت نظام اسلامي است و به دليل حضور مردم در صحنه است كه ما همچنان مي توانيم در مقابل توطئه هاي استكبار ايستادگي كرده و از آرمان هاي بلند نظام اسلامي نيز به خوبي دفاع كنيم.

قبل از خطبه هاي نماز جمعه سنندج، عليرضا شهبازي استاندار سابق كردستان نيز سخنراني كرد.