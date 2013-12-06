حرکتی مورد قبول است که اذن رهبری داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان بناب با اشاره به جملات گهربار امام راحل(ره) درخصوص هشت سال دفاع مقدس اظهارکرد: امام راحل(ره) مسئولین و مردم را به دفاع ازدین و دفاع ازکشور ترغیب کردند وگفتند«جنگ در رأس امور است و ما تا آخر ایستاده ایم».

وی افزود: همان امام سراپا صلابت و مقاومت با توجه به شیطنت دشمنان قطعاً احساس تکلیف کردند و قطعنامه 598 را قبول کردند و به ظاهر جام زهر را سرکشیدند و عملاً نشان دادند که نرمش قهرمانانه از مسلمات دین و مکتب ماست واز آیات وحی الهی است.

خطیب جمعه بناب سپس با بیان گوشه ای از تاریخ اسلام یادآورشد: صلح امام حسن مجتبی (ع) از فداکاری سیدالشهدا(ع) کمتر نبود. چرا که امام حسین(ع) با ریخته شدن خون خود و اصحاب خود ریشه اسلام را آبیاری کردند و امام حسن مجتبی(ع) نیز با تدابیر الهی و فرمان آسمانی به صلحی تن داد که به مراتب از شهادت سخت تر و سنگین تر بود.

حجت الاسلام باقری بنابی همچنین با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درخصوص نرمش قهرمانانه تصریح کرد: اگر خوب دقت کنیم بقای نظام جمهوری اسلامی و اقتدار نظام و هیمنه نظام جمهوری اسلامی در گرو اطاعت بی چون و چرا از فرمایشات مقام معظم رهبری است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب تأکید کرد: دین اسلام دین طالبان و آیین نهروانی نیست؛ اسلام دین حکمت و ولایت است و دین مصلحت و انعطاف و عقل محور است.

وی اذعان کرد: از صدراسلام تاکنون قیامهای زیادی بنام اسلام و اهل بیت(ع) صورت گرفته است. مخصوصاً از قیام کربلا به بعد، اما همه آنها مورد قبول واقع نشده اند.

باقری بنابی گفت: حرکتی مورد قبول است که رضایت الهی و اذن رهبری را پشت سر آن داشته باشد و در زمان رژیم ستم شاهی تعدادی از مؤمنین بودند مانند نواب صفوی، بخارایی و... که شیوه مبارزه آنها این بود که قبل ازهراقدامی ازمرجع و مجتهد اجازه می گرفتند و بعداً وارد میدان می شدند. آنها هیچ موقع خودمحور و خودکام نبودند. لذا امروز نیز بعد از گذشت سالها از این اتفاق، این افراد نزد انسانهای مؤمن قابل احترام هستند.

خطیب جمعه بناب در ادامه سخنان خود تنها رمز موفقیت را اطاعت بی چون و چرا از ولی فقیه دانست و گفت: باید قدم به قدم پشت سر رهبری حرکت کرد و نه یک قدم جلو رفت و نه یک قدم عقب ماند.

حجت الاسلام باقری بنابی درعین حال تصریح کرد: شهدای کربلا نیز برای دفاع ازاسلام و ولایت یک یک از امام خود اجازه می گرفتند و بعد وارد جنگ می شدند.