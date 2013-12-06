استکبار ستیزی عنصر اصلی حرکت های دانشجوی ایرانی است/آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد فوادیان در خطبه های امروز نماز جمعه دامغان اظهار داشت: تمامی حرکت های دانشجویان متعهد و دیندار ایرانی در طول تاریخ کشور پهناور ما با هدف مبارزه با استعمار و استبداد و بر پایه سه عنصر اصلی ولایت مداری، استکبار ستیزی و عدالت طلبی انجام شده است.

وی با گرامیداشت فرارسیدن ماه صفر و تبریک ولادت با سعادت امام محمد باقر(ع) آداب معاشرت نیکو را از ویژگی های بارز آن حضرت برشمرد و افزود: آن امام همام با خلقی نیکو و رویی خوش با عمل و رفتار شایسته خود موجب جذب شیعیان و آموزش مفاهیم سبک زندگی اسلامی به آنان می شد.

خطیب نماز جمعه دامغان همچنین با اشاره به فرارسیدن 16 آذر روز دانشجو افزود: دانشجویان بیدار و با بصیرت کشورمان به عنوان بخش تأثیر گذاری از جامعه همواره ظلم ستیزی و مبارزه با استکبار جهانی را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده اند و در شکل گیری، پیروزی و تثبیت انقلاب اسلامی نقش بسزایی داشته اند.

آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر

فوادیان با یادآوری فرارسیدن روز جهانی حقوق بشر نیز گفت: بر اساس آمار آمریکا بزرگ ترین ناقض حقوق ملت ها و انسان های نقاط مختلف دنیا بوده و هست که تنها جنایات آنها در ایران اسلامی نظیر تحمیل جنگی هشت ساله، مسلح کردن صدام به سلاح های میکروبی و شیمیایی، هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری ایرانی، حمایت از گروه های تروریستی که دستشان به خون ملت ما آلوده است، زمینه چینی و حمایت از فتنه گران سال 88 گوشه ای از نقض حقوق بشر توسط این رژیم جنایتکار است.

وی تأکید کرد: حقوق بشر به نامی زیبا و سمبلیک و حربه ای در دست ظالمان تاریخ تبدیل شده تا نه تنها آن را به روشنی زیر پا بگذارند بلکه از آن برای فشار بر ملت ها و کشور های آزاده دنیا استفاده کنند.

امام جمعه موقت دامغان خاطر نشان کرد: بسیار مضحک است که امروز آمریکای جنایتکار و رژیم نجس و نحس و جعلی صهیونیستی به مدعیان حقوق بشر و داعیه داران آن در جهان بدل شده اند.

اگر فرهنگ یک جامعه صدمه ببیند و قوام و استحکام خود را از دست می دهد

خطیب جمعه دامغان همچنین به تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در 19 آذر به فرمان امام راحل اشاره کرد و افزود: اگر فرهنگ یک جامعه صدمه ببیند تمام ارکان آن جامعه می لرزد و قوام و استحکام خود را از دست می دهد.

وی تصریح کرد: تشکیل این شورا به فرمان امام خمینی(ره) و تأکید های مداوم و مستمر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تهاجم فرهنگی و تبدیل شدن آن به شبیخون فرهنگی و لزوم هوشیاری در مقابل خطرات این هجمه بزرگ برای جامعه اسلامی نشانه اهمیت مسئله فرهنگ است.