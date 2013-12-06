10 شرکت خارجی در اردبیل سرمایه گذاری کرده اند

هاشم مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: در جذب سرمایه خارجی این استان با مشکلات و موانع زیادی روبروست که نیازمند رفع این مشکلات در راستای تسهیل و توسعه سرمایه گذاری است.

وی افزود: با وجود این تاکنون سرمایه 10 شرکت خارجی جذب شده که در کل بیش از 45 میلیارد دلار سرمایه در استان اردبیل توسط شرکای خارجی سرمایه گذاری شده است.

رییس سازمان اقتصاد و دارایی استان افزایش سرمایه گذاری بویژه از سوی سرمایه گذاران خارجی را در افزایش درآمدهای استان موثر دانست و تاکید کرد که در مدت هفت ماه گذشته درآمد این استان به 950 میلیارد ریال رسیده است.

وی با بیان اینکه عمده درآمد استان از راه مالیات است، یادآور شد: درآمد مالیاتی استان در سال جاری نسبت به سال گذشته 11 درصد افزایش را نشان می دهد.

به گفته مظفری اگر کل درآمد استان 100 درصد در نظر گرفته شود، سهم درآمد مالیاتی 79 درصد به دست می آید، 10 درصد آن از راه جرایم و خسارات، هشت درصدش از راه فروش کالا و خدمات دولتی و مابقی درآمد های متفرقه هستند.

وی با تاکید بر ضرورت بسترسازی برای پیشرفت اقتصادی در اردبیل ادامه داد: با توجه به شرایط حاکم در کشور و هزینه و سرمایه گذاری هایی که از سوی دولت صورت گرفته، این استان در زمینه توسعه اقتصادی از نقطه مطلوب فاصله داشته و نیاز به تلاش جدی است.

رییس سازمان اقتصاد و دارایی استان با بیان اینکه اردبیل برای پیشرفت اقتصادی نیازمند تولید، نوآوری و کار مضاعف است، عنوان کرد: این استان دارای ظرفیت ها و پتانسل های زیادی در زمینه اقتصادی است که باید مورد استفاده قرار گیرد.

وی جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی را در استفاده از ظرفیت های حوزه های مختلف اقتصادی یادآور شد و متذکر شد: باید در خصوص ارتقاء سرمایه گذاری در سطح استان تلاش شود.