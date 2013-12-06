کشورهای غربی حقی برای انسانیت قائل نیستند/اسلام دین پیشگام در حقوق بشر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی شاهچراغی در خطبه های نمازجمعه این هفته شهر ری اظهار داشت: امام محمد باقر(ع) می فرمایند که "کسی نمی تواند ادعای شیعه کند مگر اینکه خدا ترس و اهل تقوی باشد و کسی که مطیع خداوند باشد جزء شیعیان و پیروان ما محسوب می شود".

دانشجویان باید آگاه به مسائل روز جامعه باشند

شاهچراغی با اشاره به روز دانشجو و وقایع 16 آذرماه اظهار داشت: دانشجویان دارای پیشینه تاریخی هستند، حرکتهای ضد استکباری دانشجویی قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی در قالب تظاهرات مقابل نیکسون، رییس جمهوری وقت آمریکا و بعد از انقلاب از سوی دانشجویان پیرو خط امام(ره) با تسخیر لانه جاسوسی به نمایش گذاشته شد.

وی تصریح کرد: دانشجویان باید این حرکتها را به عنوان غرور ملی و فرهنگ حفظ کنند و آگاه باشند که برخی از سیاسیون از این حرکتها استفاده ابزاری نکنند و مورد سوء استفاده قرار ندهند.

شاهچراغی با اشاره به فرمایشات امام راحل(ره) درباره دانشجویان گفت: دانشجویان در کنار درس خواندن باید سیاسی باشد و از مسائل روز جامعه آگاه باشد، تنها در سایه دو بال علم و دین و با برخورداری از روحیه استکبار ستیزی می توان به درجات علمی والا دست یافت.

اسلام، دین پیشگام در حقوق بشر

این مسئول با اشاره به 19 آذر و روز جهانی حقوق بشر خاطرنشان کرد: دین مبین اسلام در زمینه حقوق بشر از تمامی مکتبهای دینی پیشگام است، این کاملترین دین الهی عنایت ویژه ای به حقوق انسان دارد و علاوه بر درک دقیق از حقوق انسانی حتی به حقوق حیوانات و جمادات نیز اشاراتی داشته است.

وی با اشاره به سخنان امام راحل(ره) پیرامون مبحث حقوق بشر گفت: غرب و استکبار بویی از انسانیت نبرده و نمی تواند نسبت به حق بشر اظهار نظر کنند، آنچه غرب و استکبار از حقوق بشر فهمیده اند حقوق ظالمانه است، از این رو، اساسا با حقوق بشر غربی اختلافاتی وجود دارد.

این مسئول تصریح کرد: در کشورهایی غربی برای رابطه نامشروع، همجنس بازی و سایر مصادیق انحطاط اخلاقی حق قائلند، درحالیکه دین مبین اسلام مخالف این گونه روابط نامشروع است و با توجه به مسائلی از این دست در مبنای حقوق بشر غربی با اسلام اختلافات بسیاری وجود دارد.

وی ادامه داد: در مذاکرات هسته ای توافقاتی حاصل شد اما کشورهای غربی با اشاره به این که در ایران حقوق بشر رعایت نمی شود، می گویند که نباید تحریم ها را لغو کرد، با وجود چنین اظهارنظرهایی از سوی سران غربی می توان دریافت که آنها تنها به دنبال منافع خود هستند، بمباران مردم بی گناه افغانستان و سایر کشورهای جهان از سوی نظام سلطه نشان می دهد که کشورهای غربی چیزی از حقوق بشر نمی فهمند.