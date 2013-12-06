هیچ تغییری در روحیه ضد استکباری جمهوری اسلامی ایران به وجود نیامده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طاووسی در خطبه های نماز جمعه این هفته ایرانشهر گفت: از هنگام تماس تلفنی رییس جمهور آمریکا با مقامات ایرانی و مذاکرات هسته ی آنها به دنبال القای این نظریه هستند که تغییری در رویکردهای نظام به وقوع پیوسته و انحرافی از اهداف اولیه و بنیادین انقلاب حادث شده است.

وی با بیان اینکه در روحیه ظلم ستیزی و استکبار ستیزی مسلمانان هیچ خللی به وجود نیامده است ادامه داد: آمریکایی‌ها باید آگاه باشند اگر چه دولت ها بر حسب قانون اساسی تغییر می کنند و نوع جنس حرف‌ها عوض می شود اما حکومت، قانون، مردم و راه و رسم امام راحل همچنان ادامه داشته و خللی در آن به وجود نمی آید.

وی ضمن قدردانی مسئولان وزارت خارجه و اعضای تیم مذاکره کننده اظهار داشت: باید در این راستا توجه بیشتری به خرج داد زیرا استکبار جهانی برای حفظ منافع خود و ضربه به نظام اسلامی هر موضوعی را به نفع خود مورد دستاویز قرار داده و در راستای منافع خود در باره آن تبلیغ می کند.

خطیب جمعه ایرانشهر همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دانشجویان باید علاوه بر سلاح علم به سلاح ایمان نیز مجهز شوند ادامه داد: عرصه دانش، عرصه حضور شما فرزندان ایران اسلامی است و میدان چنین گسترده ای، سربازانی مقتدر و علاوه بر علم lمجهز به سلاح ایمان می خواهد.

وی با تبریک به مناسبت روز دانشجو یادآور شد: نباید اجازه داد تا فضای دانشگاه به فضای سیاسی صرف تبدیل شود زیرا در اینصورت فضای علمی از آن رخت می‌بندد .

وی تبلیغ و شیوع پدیده های نامبارکی هم چون اعتیاد و ابتذال را از حربه های استعمارگران دانست و افزود: دشمنان اسلام برای ضربه زدن به ایران اسلامی از هیچ توطئه ای فروگذار نخواهند بود و در این راستا اندیشه پویا جوانان ایران اسلامی را هدف قرار داده اند.