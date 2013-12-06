تردد در مسيرهاي اصلي استان امكان پذير است/انسداد راه هاي روستايي كردستان

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به بارش برف و باران طي دو روز اخير در استان كردستان بخش زيادي از مسيرهاي اصلي و راه هاي روستايي اين استان مسدود شده بود كه گزارش هاي پليس راه استان حاكي است هم اكنون تردد در مسيرهاي اصلي اين استان وجود دارد.

بارش برف به ويژه در پنج شنبه شب باعث شده بود كه بخش زيادي از گردنه هاي استان كردستان مسدود شود كه تلاش نيروهاي راهداري، پليس و نيروهاي امداد و نجات باعث شد تا نزيك ظهر امروز تمامي مسيرهاي اصلي كردستان بازگشايي شوند.

فرمانده پلیس راه استان کردستان با اشاره به اینکه هشت محور مواصلاتی استان از شب گذشته به دلیل بارش سنگین برف مسدود شده بود، عنوان كرد: خوشبختانه با توجه به تلاش هاي صورت گرفته تمامی این محورها بازگشايي شد و هم اكنون تردد در آنها وجود دارد.

رمضان نادري با اشاره به وضعيت جاده هاي استان كردستان عنوان كرد: با توجه به شرايط جوي استان و كاهش دما تردد در شماري از گردنه هاي استان كردستان تنها با زنجير چرخ امكان پذير است.

وي ضمن از دعوت از رانندگان وسائل نقليه براي رعايت قوانين و مقررات گفت: از رانندگان انتظار مي رود كه از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و در صورت اجبار به سفر امکانات لازم از جمله زنجیر چرخ و وسایل گرمایی به همراه داشته باشند.

مسئول مرکز مدیریت راه هاي اداره کل راه و شهرسازی کردستان گفت: به دلیل بارش سنگین برف و کولاک، راه ارتباطی بيش از 300 روستای استان کردستان طی شب گذشته و امروز صبح مسدود شده است.

علیرضا موالی بيان كرد: گزارش هاي رسيده از راهدارخانه هاي كردستان حاكي است كه هم اكنون راه روستاهاي متعددي از جمله در شهرستان هاي سنندج، سقز، بانه، مريوان، بيجار و كامياران به ليل بارش سنگين برف مسدود شده است.

بارش برف سنگین از شب گذشته در استان کرستان آغاز شده و در برخی شهرستان های استان بارش همچنان ادامه دارد و تلاش نيروهاي راهداري، پليس راه و نيروهاي امدادي براي بازگشايي راه هاي روستايي كردستان همچنان ادامه دارد.