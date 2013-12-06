مجمع عمومی انجمنهای پزشکی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی انجمنهای علمی تخصصی علوم پزشکی روز گذشته با سخنرانی دکتر علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران تشکیل و پس از گزارش رئیس و دبیر هیئت مدیره انتخابات جدید انجام پذیرفت.

کل آرای مأخوذه: 153رای تعداد کاندیداها: 40 نفر

گروه پزشکی به ترتیب

دکتر ایرج فاضل 125 رأی

دکتر علی نوبخت 118 رأي

دکتر محمدرضا ظفرقندی 87 رأی

دکتر محمد حسین بدخش 63 رأی

دکتر سید تقی نوربخش 62 رأی

دکتر عبدالرسول صداقت 44 رأی

دکتر سید جلیل حسینی 41 رأي

دکتر عزت‌اله گل‌علیزاده 36 رأی

دکتر حسن هویدا 35 رأی

دکتر محمود عکاشه 34 رأی

دکتر کاظم عباسیون 33 رأی به عنوان عضو علی‌البدل پزشکی انتخاب شدند.

دکتر جلیلی 32 رأی به عنوان عضو علی‌البدل پزشکی انتخاب شدند.

دکتر شیرزاد 32 رأی به عنوان عضو علی‌البدل پزشکی انتخاب شدند.

دکتر محمدرضا نوروزی 29 رأی به عنوان عضو علی‌البدل پزشکی انتخاب شدند.

دندانپزشکی

دکتر علی تاجرنیا 70 رأی

داروسازی

دکتر سید حمید خویی 49 رأی به عنوان عضو اصلی و آقای دکتر مژدهی‌آذر با 20 رأي به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شدند.

علوم آزمایشگاهی

دکتر وجگانی 59 رأی

علوم بهداشتی

دکتر صدری‌زاده 63 رأی به عنوان اعضای اصلی انتخاب گردیدند.

گروه پروانه‌دار

دکتر ناهید خداکرمی با 62 رأی به عنوان عضو اصلی و آقای دکتر اقلیما با 22 رأي به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب گردیدند.

بازرس

دکتر محمد صاحب‌الزمانی با 46 رأی به عنوان بازرس اصلی و دکتر جغتایی با 36 رأی به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردیدند.