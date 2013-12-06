به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عنایت هاشمی منش در خطبه نماز جمعه این هفته بندرریگ ضمن دعوت مومنان به رعايت تقوای الهی، اظهار داشت: بندگان خدا باید حواس خود را جمع كنند كه نمي توان خداوند متعال را فريب داد و با خدعه و نيرنگ نمي توان بهشت را به دست آورد. سعادت اخروي جز با اطاعت از قادر متعال به دست نمي آيد.

وی افزود: بندگان خدا همواره خود را بدهكار خداوند متعال بدانيد و اعمال خود را در برابرش ناچيز بدانيد و همواره عبادات ما جوابگوي الطاف خداوند نيست و لذا هيچ گاه اعمال خود را بزرگ نشماريد.

امام جمعه بندرريگ در خطبه دوم نماز جمعه اين هفته ضمن گراميداشت روز دانشجو تصریح کرد: روز دانشجو را بر جويندگان علم و دانش به‌ویژه اعضاي هسته دانشجويي ستاد نماز جمعه بندرريگ كه همواره نقش به‌سزا و اثرگذاري در سطح شهر داشته اند، تبریک می گویم.

وی بیان داشت: جنبش دانشجويي در طول 60 سال گذشته همواره نقش تاثيرگذاري در روند جامعه داشته است.

هاشمی منش گفت: در فتنه سال 88 كه دشمنان سعي داشتند آشوب را به دانشگاه‌ها بكشانند اين حربه توسط دانشجويان فهيم و انقلابي خنثي شد و با آگاهي بخشي دانشجويان به ساير افراد جامعه، فتنه گران به عنوان منفوران جامعه قرار گرفتند.

وی ادامه داد: توصيه من به مسئولان اين است كه كرسي‌هاي آزادانديشي دانشجويي توسعه و گسترش يابد؛ چرا كه دانشجو موذن جامعه است و اگر موذن خواب بماند جامعه خواب مانده است.

آمريكا به بهانه حقوق بشر حقوق ساير ملل را نقض مي كند

امام جمعه بندرريگ ضمن اشاره به 19 آذر ماه سالروز اقامه اولين نماز جمعه بندرريگ و تبریک این روز به مردم بندرریگ تصریح کرد: وجود نماز جمعه بركات زيادي در سطح شهر و در مسايل مختلف داشته است.

وی بیان داشت: حضور شما مردم شريف در همايش‌ها و برنامه‌هاي ستاد نماز جمعه مهر تائيدي بر زحمات خدمتگزاران نماز جمعه است.

هاشمی منش با توجه به رویدادهای جهانی اضافه کرد: امروز آمريكا به بهانه حقوق بشر، حقوق ساير ملل را نقض مي كند و سازمان ملل متحد همواره در برابر جنايات آمريكا سكوت مي كند ، اين چه حقوق بشري است كه شما از آن دم مي زنيد؟

وی افزود: بعد از نشست ژنو مخالفت هاي آمريكا نشان داد كه در برابر حق مردم ايران دچار تزلزل شده است و همواره از دادن حق ملت ايران شانه خالي مي كند.

ملت ما در برابر هر متجاوزي ايستاده است و ذره‌اي از حق خود كوتاه نمي‌آيد

هاشمی منش تاکید کرد: امروز همه ما بنا به فرموده مقام معظم رهبري يك وظيفه مهم بر عهده داريم و آن هم ايستادگي در برابر زورگويي هاي آمريكاست.

وی خطاب به رئيس جمهور آمريكا افزود: تكرار اين گفته از سوي شما و سگ دربارتان يعني رژيم جعلي صيهونيستي در خصوص حمله به ايران تبديل به يك طنز شده است و از همين جا بايد به شما بگويم در صورت اقدام نظامي عليه ايران ، كوچكترين پاسخ ملت ايران حذف اسرائيل از صحنه روزگار خواهد بود.

امام جمعه بندر ریگ در پایان گفت: اين ملت در برابر هر متجاوزي ايستاده است و ذره اي از حق خود كوتاه نيامده و نمي آيد.