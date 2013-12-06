برگزاری یادواره شهید کشوری در میمک/ مراسم سوگواری محلی "چمر" برای شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت یادواره شهدای ایل بولی و ارکوازی و همچنین شهید احمد کشوری ظهر جمعه مراسم سوگواری محلی چمر در منطقه میمک برپا شد.



یادواره سرلشگر خلبان شهید کشوری و 186 شهید بخش چوار با پیام علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در منطقه عملیاتی میمک و یادمان شهید کشوری استان ایلام برگزار شد.

در این یادواره که خانواده شهیدان کشوری و شیرودی و جمعی از فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس حضور داشتند با اجرای مراسم محلی چمر، موسیقی و شعر خوانی یاد و خاطره شهدای هوانیروز بویژه شهید کشوری و شهدای بخش چوار استان ایلام گرامی داشته شد.

شهید کشوری که اهل منطقه کیاکلا مازنداران است 15 آذر ماه سال 59 در منطقه میمک استان ایلام به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

منطقه میمک که در نقشه رژیم بعث عراق از آن به عنوان (سیف سعد) نام برده می شد در نقطه صفر مرزی ایران و عراق قرار دارد و اولین بار ، اواخر شهریور 59 مورد هجوم رژیم بعث عراق قرار گرفت و 19 دی 59 بدست رزمندگان اسلام و نیروهای عشایر استان ایلام از دست بعثی ها آزاد شد.



یادواره سرلشکر خلبان شهید کشوری و 186 کبوتر سبکبال ایل ارکوازی و بولی با همکاری سپاه پاسداران، بنیاد شهید و امور ایثارگران، پایگاه هوایی هوانیروز کرمانشاه ، فرمانداری ایلام و سایر ادارات و نهادهای انقلابی و ... برگزار شد.



شهید کشوری فرماندهی تیم آتش هوا نیروز دراستان ایلام را به عهده داشت و بارها در هواى ابرى و بارانى پرواز کرد و عاقبت در پانزدهم آذر ۱۳۵۹ در تنگه بنیای میمک ایلام هدف موشک هواپیماى دشمن قرار گرفت.





