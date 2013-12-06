علم و دانش سلاح دانشجویان در مقابله با استبداد دشمنان است

مریم اسرافیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه 16 آذر یادآور شکوه فریاد آزادیخواهی دانشجویان بصیر این مرز و بوم در رهایی از چنگال استبداد و استعمار است، افزود: این روز به عنوان روز مقاومت و ایستادگی دانشجویان این سرزمین در برابر استعمار غرب و استبداد و خودکامگی در دفتر تاریخ این سرزمین به یادگار ثبت شده است.

وی افزود: در روزهای انقلاب اسلامی و در 13 آبان 1358 نیز دانشجویان خط امام برای تسخیر لانه جاسوسی آمریکا اقدام کرده و معمار کبیر انقلاب نیز فرمودند این حرکت دانشجویان به عنوان انقلاب دوم نام گذاری شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور میامی با بیان اینکه روز دانشجو نمایانگر روح استکبارستیزی، استقلال خواهی، عدالت طلبی و آزادی خواهی دانشجویان ایران در پرتو اسلام است افزود: دانشجویان هم در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و هم در دوران دفاع مقدس نقش مهم و تاثیرگذاری در مقابله با استعمار و استبداد داشتند.

اسرافیلیان همچنین با اشاره به اینکه دانشگاه ها در سنگر جهاد علمی در برابر دشمنان ایستادگی می کنند اظهار داشت: در حقیقت دانشگاه ها رسالت سنگین تولید علم و تربیت متخصصان متعهد را بر عهده دارند تا با پیشرفت های علمی و فناوری در مقابل توطئه های دشمنان ایستادگی کنند.

وی علم و دانش را سلاح دانشجویان در مقابله با استعمار و استبداد دشمنان دانست و افزود: علم و پژوهش رکن امنیت و پژوهش بلند مدت کشور است و با گسترش علم و اهتمام در پژوهش توطئه‌های دشمنان خنثی می‌شود.

رئیس دانشگاه پیام نور میامی در خاتمه، دانشگاه و دانشجویان را سرمایه های نظام و انقلاب دانست و تاکید کرد: دانشگاه و دانشگاهیان پیوسته تکیه گاه مطمئن و اعتماد آفرین مردم به عنوان یکی از ممتازترین گروه‌های مرجع در سیر تحولات اجتماعی ایران تاریخ ساز و حماسه آفرین بوده اند.