سفر نخست وزیر تایلند به روسیه و ژاپن لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانکوک پست از لغو سفر یینگلو شیناواترا نخست وزیر تایلند به روسیه در روزهای هشتم و نهم دسامبر (17 و 18 آذر)، ژاپن و میانمار به خاطر فشارهای ناشی از تنش های سیاسی در هفته های گذشته در بانکوک خبر داد.



قرار بود که نخست وزیر تایلند در روز 11 دسامبر (20 آذر) در مراسم گشایش مسابقات ورزشی جنوب شرق آسیا در میانمار شرکت کرده و پس از آن در روزهای 12 تا 15 دسامبر (21 تا 24 آذر) با هدف شرکت در نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در توکیو به ژاپن برود.



خبر دیگر اینکه همزمان با پایان موقت درگیریها در شهر بانکوک به احترام تولد پادشاه تایلند، بهومیبول آدولیادج در زادروز 86 سالگی خود از مردم کشورش خواست تا به خاطر وطن خود از یکدیگر حمایت کنند.