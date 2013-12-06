  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۴۶

هاآرتض :

تل آویو در پی ارتقای توان نظامی و خرید کشتی‌ از آلمان است

تل آویو در پی ارتقای توان نظامی و خرید کشتی‌ از آلمان است

یک رسانه چاپ سرزمین های اشغالی از تصمیم رژیم صهیونیستی برای ارتقای توان نظامی خود در دریا و خرید کشتی‌ های موشک‌ انداز از آلمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاآرتض گزارش داد که رژیم صهیونیستی در پی ارتقای توان نظامی خود در دریا و حفاظت از تجهیزات استخراج گاز طبیعی در مدیترانه و همچنین خرید کشتی‌ های موشک‌ انداز از آلمان است و حدود یک میلیارد دلار را بدین منظور اختصاص داده است.

در ادامه این گزارش آمده است که مقامات آلمانی تاکنون به پیشنهاد رژیم صهیونیستی که پیشتر شش زیر دریایی پیشرفته از نوع دلفین از این کشور خریده و به نظر می رسد به یکی از بزرگترین خریداران تجهیزات نظامی آلمان تبدیل شده، پاسخ رسمی نداده اند.

کد مطلب 2189872

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها