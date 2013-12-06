تل آویو در پی ارتقای توان نظامی و خرید کشتی‌ از آلمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، هاآرتض گزارش داد که رژیم صهیونیستی در پی ارتقای توان نظامی خود در دریا و حفاظت از تجهیزات استخراج گاز طبیعی در مدیترانه و همچنین خرید کشتی‌ های موشک‌ انداز از آلمان است و حدود یک میلیارد دلار را بدین منظور اختصاص داده است.



در ادامه این گزارش آمده است که مقامات آلمانی تاکنون به پیشنهاد رژیم صهیونیستی که پیشتر شش زیر دریایی پیشرفته از نوع دلفین از این کشور خریده و به نظر می رسد به یکی از بزرگترین خریداران تجهیزات نظامی آلمان تبدیل شده، پاسخ رسمی نداده اند.