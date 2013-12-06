پیام تسلیت رییس جمهور به مناسبت درگذشت دکتر کاظم معتمد نژاد

به گزارش مهر، متن پیام حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی به شرح زیر است:

بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت استاد ارجمند دکتر کاظم معتمدنژاد را به فرزندان، بستگان و شاگردان ایشان، دانشوران ارتباطی، توسعه پژوهان و جامعه علمی و فرهنگی کشور تسلیت می‌گویم.

خدمات ارزنده ایشان در زمینه توسعه علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری در ایران ماندگار و درخور قدردانی مدام است. شایسته است دستگاه‌ها و نهادهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی کشور به نحو شایسته‌ای دانش، منش و روش آن استاد فرزانه را که تجلی اعتدال در نظر و عمل بود، پاس بدارند.

از خداوند بزرگ برای روح بلند ایشان، مغفرت و برای بازماندگان ارجمند صبر و بردباری مسألت دارم.