پیام تسلیت رییس جمهور به مناسبت درگذشت دکتر کاظم معتمد نژاد

به گزارش مهر، متن پیام حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و انا الیه راجعون
درگذشت استاد ارجمند دکتر کاظم معتمدنژاد را به فرزندان، بستگان و شاگردان ایشان، دانشوران ارتباطی، توسعه پژوهان و جامعه علمی و فرهنگی کشور تسلیت میگویم.
خدمات ارزنده ایشان در زمینه توسعه علوم ارتباطات و روزنامهنگاری در ایران ماندگار و درخور قدردانی مدام است. شایسته است دستگاهها و نهادهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی کشور به نحو شایستهای دانش، منش و روش آن استاد فرزانه را که تجلی اعتدال در نظر و عمل بود، پاس بدارند.
از خداوند بزرگ برای روح بلند ایشان، مغفرت و برای بازماندگان ارجمند صبر و بردباری مسألت دارم.
