  1. سیاست
  2. دولت
۱۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۴۱

پیام تسلیت رییس جمهور به مناسبت درگذشت دکتر کاظم معتمد نژاد

پیام تسلیت رییس جمهور به مناسبت درگذشت دکتر کاظم معتمد نژاد

رییس جمهور در پیامی، درگذشت دکتر کاظم معتمد نژاد را به فرزندان، بستگان، شاگردان وی و دانشوران ارتباطی و جامعه علمی و فرهنگی کشور تسلیت گفت.

به گزارش مهر، متن پیام حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی به شرح زیر است:
 
بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحیم
 
انالله و انا الیه راجعون
 
درگذشت استاد ارجمند دکتر کاظم معتمدنژاد را به فرزندان، بستگان و شاگردان ایشان، دانشوران ارتباطی، توسعه پژوهان و جامعه علمی و فرهنگی کشور تسلیت می‌گویم.
 
خدمات ارزنده ایشان در زمینه توسعه علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری در ایران ماندگار و درخور قدردانی مدام است. شایسته است دستگاه‌ها و نهادهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی کشور به نحو شایسته‌ای دانش، منش و روش آن استاد فرزانه را که تجلی اعتدال در نظر و عمل بود، پاس بدارند.
 
از خداوند بزرگ برای روح بلند ایشان، مغفرت و برای بازماندگان ارجمند صبر و بردباری مسألت دارم.
کد مطلب 2189874

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها