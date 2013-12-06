اسرائیلی ها و فلسطینی ها در چند قدمی صلح هستند !

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جان کری که به دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی رفته است، در گفتگو با خبرنگاران در تل آویو تاکید کرد: اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین بیش از هر زمان دیگری به صلح نهایی نزدیک شده‌ اند و دو طرف به زودی به امنیت و صلحی که شایسته آن هستند، دست می یابند.

رسانه ها همچنین از مذاکرات روز گذشته جان کری با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و شماری از مقامات فلسطینی و دیدار وزیر خارجه آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، ایهود باراک وزیر جنگ و زیپی لیونی مذاکره کننده ارشد رژیم صهیونیستی در مذاکرات سازش خبر داده اند.