۱۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۴۹

جان کری:

اسرائیلی ها و فلسطینی ها در چند قدمی صلح هستند !

وزیر امور خارجه آمریکا ادعا کرد که مقامات رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین در چند قدمی مذاکرات سازش هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جان کری که به دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی رفته است، در گفتگو با خبرنگاران در تل آویو تاکید کرد: اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین بیش از هر زمان دیگری به صلح نهایی نزدیک شده‌ اند و دو طرف به زودی به امنیت و صلحی که شایسته آن هستند، دست می یابند.

رسانه ها همچنین از مذاکرات روز گذشته جان کری با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و شماری از مقامات فلسطینی و دیدار وزیر خارجه آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، ایهود باراک  وزیر جنگ و زیپی لیونی مذاکره کننده ارشد رژیم صهیونیستی در مذاکرات سازش خبر داده اند.

